“Un sorriso verso il cielo”: lo spettacolo di solidarietà dell’associazione “Versilia in Bocca”

FORTE DEI MARMI – Teatro e solidarietà. È grazie all’unione di questi due elementi che venerdì 6 dicembre, alle ore 21.00, l’Associazione culturale “Versiglia in Bocca” metterà in scena lo spettacolo “Un sorriso verso il cielo”, presso l’auditorium della scuola secondaria di primo grado “Ugo Guidi”.

L’evento, promosso dalla Presidenza al Consiglio Comunale di Forte dei Marmi, sarà l’occasione per dare il via a una serie di eventi che l’Amministrazione Comunale sosterrà per raccogliere fondi con lo scopo di aiutare una famiglia di Forte dei Marmi colpita da un grave lutto: il ricavato della vendita dei biglietti, già disponibili presso il Caffè Roma al prezzo di 15 euro, verrà infatti versato interamente su un conto corrente aperto presso il Credito Cooperativo di Forte dei Marmi, sul quale sarà possibile devolvere ulteriori donazioni.

<<Di fronte a certe situazioni – ha affermato il Presidente del Consiglio Comunale con delega al Sociale Simona Seveso – alcune volte anche un piccolo aiuto può fare la differenza e con questo spettacolo, e con i futuri eventi che programmeremo, desideriamo non far sentire soli e sostenere questa famiglia che sta attraversando un periodo complicato. La comunità di Forte dei Marmi si è sempre distinta per solidarietà e altruismo, e auspico che anche in questa occasione dia prova di tutto ciò. Ringrazio quindi l’Associazione “Versiglia in Bocca” per la sensibilità dimostrata aderendo a questo evento e tutti coloro che porteranno il loro contributo>>.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono: 3357892895.