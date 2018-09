Un sabato in compagnia della ginnastica ritmica in piazza Napoleone

LUCCA – Nella bellissima cornice di Piazza Napoleone a Lucca si svolgerà, domani, sabato 15 settembre alle ore 16.00, l’esibizione della Ginnastica Ritmica Lucca, ormai divenuto appuntamento tradizionale del Settembre Lucchese.

Nel Centro Storico di Lucca, i passanti, i turisti e gli sportivi si troveranno ad ammirare per un pomeriggio le giovani ginnaste della società lucchese che con la consueta eleganza ed energia, lanceranno, tra la facciata di Palazzo Ducale di Lucca e il monumento dedicato a Maria Luisa di Borbone, cerchi, clavette, nastri colorati, funicelle e palle.

Come ogni anno la ASD Ginnastica Ritmica Lucca esce dalle palestre e si presenta sul territorio, presentando al pubblico lucchese e non, le sue ginnaste nella manifestazione sportiva “RITMICA IN CITTA’”.

L’evento è giunto alla sua 10° edizione ed è realizzato con il patrocinio del Comune e della Provincia di Lucca e della FGI, ed è inserito nel calendario degli eventi sportivi per il Settembre Lucchese 2018.

Nel pomeriggio, sfileranno e si esibiranno con esercizi collettivi ed individuali, le ginnaste del settore Silver e quelle più esperte del settore agonistico Gold che hanno partecipato ai campionati di Federazione e degli enti di promozione sportiva nazionale, vincendo numerosi titoli e medaglie.

Per le bambine che si vogliono avvicinare alla ginnastica ritmica, sarà possibile anche provare gli attrezzi tipici della ritmica: fune, cerchio, nastro, clavette e palla.

L’occasione è contribuire a una giornata di festa dello sport e far conoscere la disciplina della ginnastica ritmica, che sta ottenendo sempre più interesse a livello sportivo, grazie anche ai risultati delle nazionali italiane, Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese, rispettivamente argento al nastro e bronzo alla palla ai mondiali di Sofia in Bulgaria, attualmente in corso.

Durante la giornata sarà disponibile tutto lo staff della società lucchese e il gruppo degli istruttori, che potranno rispondere alle domande dei genitori e delle bambine..

Anche se sono già arrivate tantissime richieste di iscrizione, è possibile consultare anche il sito www.ritmicalucca.it, la pagina Facebook, e il recentissimo account Instagram della società, i quali sono in costante aggiornamento per le ultime novità ed informazioni.