Un po’ di Lucca in Serie A: si avvera il sogno di Bartolomei

Lo Spezia in Serie A. Un vero colpo basso per i tifosi rossoneri, per chi da sempre è fedele al sogno chiamato Lucchese Libertas. Gli acerrimi rivali liguri hanno infatti conquistato la massima serie del calcio professionistico italiano al termine di una stagione surreale e mozzafiato, piegando nella doppia finale di play off l’accreditatissimo Frosinone guidato da Alessandro Nesta. E’ la prima volta per i bianconeri in Serie A e tutta la città è in festa.

Ma in questo trionfo c’è anche un po’ di Lucca. Perché mettendo da parte per un attimo, e solo per un attimo, le rivalità calcistiche, anche quelle più accese, è giusto celebrare una storia bellissima, di passione e sacrificio, che riguarda proprio la nostra città. Uno dei protagonisti assoluti della trionfante compagine bianconera si chiama infatti Paolo Bartolomei, un ragazzo di 31 anni appena compiuti, nato a Lucca e cresciuto calcisticamente nel Valdottavo. Paolo è l’esempio di come i sogni possano divenire realtà, anche nei momenti più inaspettati, se accompagnati dal duro lavoro quotidiano.

Il forte centrocampista a 23 anni militava in Eccellenza, con la Massese. Chi ben lo conosce ed ha avuto l’opportunità di vederlo giocare, sapeva perfettamente già allora che il buon Paolo, Paolino per gli amici (nonostante la sua stazza fisica crescesse prepotentemente dopo l’adolescenza), con quella categoria non c’entrava proprio nulla. Ed infatti la scalata nel calcio che conta è stata rapida ed inesorabile. Prima la conquista della Serie D con la stessa Massese, da protagonista, poi la tanto attesa chiamata tra i professionisti, con il Pontedera di Paolo Giovannini che bussa alla porta del giovane originario di Valdottavo, coronando il suo primo grande sogno e quello di tutto il paese della Mediavalle. Senza paura e timore alcuno, Bartolomei si adatta da subito al calcio professionistico, con una mentalità ed una dedizione al lavoro che si traducono in prestazioni sempre positive e sorprendenti. E dopo una parentesi con la Reggiana, ecco che sale ancora. E’ il Cittadella stavolta, solida società di Serie B, a dare fiducia a Paolo. E Paolo la ripaga tutta, ma proprio tutta. Due stagioni a Padova da protagonista fino all’approdo allo Spezia, nella calda estate del 2018. I play off raggiunti già nello scorso anno ed il miracolo di quest’anno, con lo stupore di tutta Italia e le lacrime negli occhi dei giocatori bianconeri.

Anche Paolo è visibilmente commosso, al termine della gara di ritorno che sancisce la definitiva promozione. Nella sua diretta su Facebook, spontanea e divertente, proprio come lui, la voce è quasi assente e la gioia trasuda da tutti i pori. E’ la gioia anche di Valdottavo, del suo paese di origine, che per tutta la notte ha festeggiato con lui. In molti si sono recati anche a La Spezia, per vedere l’amico di una vita sfilare da vincitore per le vie del centro.

La Serie A raggiunta un giorno prima del suo 31esimo compleanno, a coronamento di un sogno nato nei primi anni ’90 sui campi di provincia della lucchesia. Una bella storia da raccontare e di cui essere orgogliosi. E poco male se il suo trionfo è arrivato con la maglia di una storica rivale rossonera. Anche la Lucchese, dove tra l’altro milita Diego, il fratello minore di Paolo, questa estate ha avuto di che gioire, e siamo solo all’inizio. Non esistono sogni irrealizzabili: Bartolomei insegna.

I complimenti e le felicitazioni di tutta la redazione al calciatore lucchese.