Un nuovo piano di comunicazione per la diocesi di Lucca

LUCCA – «Nel mondo di oggi la comunicazione non può più essere vista come un aspetto marginale dell’azione pastorale; ne è invece una componente essenziale». È con queste parole che l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti ha comunicato agli Uffici Pastorali diocesani, poche settimane fa, la volontà di attuare un nuovo piano di comunicazione che investirà le competenze di tutti gli uffici ma che coinvolgerà l’intera comunità diocesana. Ora questo piano viene ufficialmente comunicato a tutti. Saranno infatti messi a sistema gli strumenti comunicativi che l’Arcidiocesi ha a disposizione: il settimanale diocesano Toscana Oggi, una Newsletter, il sito internet www.diocesilucca.it; i social network (la pagina Facebook, l’account di instagram e l’account di twitter).

In particolare sono già attive due importanti novità che riguardano il settimanale diocesano e la Newsletter. Le pagine lucchesi di Toscana Oggi, settimanale delle diocesi toscane da oltre 35 anni, fino al 23 febbraio scorso avevano come testata «Lucca Sette», da questa settimana, con il numero del 1° marzo, la testata cambia e diventa «In Cammino». Il 15 ottobre scorso l’Arcidiocesi di Lucca ha indetto un concorso rivolto a bambini e giovani, delle scuole come delle realtà parrocchiali e associative, per elaborare un nuovo nome e un nuovo logo che andasse a sostituire «Lucca Sette».

Il concorso intitolato «Un settimanale diocesano più vicino a tutti» scadeva il 31 gennaio. Sono giunti ben 24 elaborati, con il coinvolgimento di circa 500 tra bambini e giovani. Le idee presentate al concorso sono state valutate da un’apposita giuria e sono state riprese per elaborare poi la nuova testata lucchese. Ma al di là del cambiamento della testata locale cambiano le caratteristiche delle pagine e i loro contenuti: ci sarà più attenzione ai territori, con tre pagine sempre dedicate a Versilia, Piana di Lucca e Valle del Serchio, accogliendo le sollecitazioni delle comunità parrocchiali. Il settimanale darà spazio a voci e opinioni, ampliando numero e qualità dei collaboratori, in modo da essere sempre più espressione della Chiesa di Lucca. Inoltre ci sarà anche un nuovo rapporto con i concittadini in emigrazione: nel giornale si troveranno anche le loro storie e soprattutto il loro punto di vista su ciò che accade nei paesi in cui vivono. Una sorta di piccolo osservatorio globale, che offrirà non poche sorprese. Per far questo si è instaurata una proficua collaborazione con l’Associazione Lucchesi nel Mondo e con la sua presidente Ilaria Del Bianco. Poi è attiva una nuova Newsletter che uscirà con cadenza quindicinale e porterà le informazioni relative alla vita diocesana – come le iniziative degli uffici o anche delle associazioni – a un gran numero di preti, diaconi e operatori pastorali in modo che tutti siano messi tempestivamente a conoscenza degli appuntamenti di rilievo. La Newsletter, che arriverà tramite email, conterrà anche una versione in formato stampabile, in modo che possa circolare localmente anche come foglio di avvisi di rilievo diocesano. Per iscriversi alla Newsletter è possibile usare l’apposito form sul sito della diocesi. La prima Newsletter è stata inviata dall’arcivescovo durante la conferenza stampa tramite uno smartphone.

Una novità che vedrà la luce nelle prossime settimane è la creazione di una «app Arcidiocesi di Lucca». Gli smartphone infatti sono oramai lo strumento principale attraverso cui, in particolare le giovani generazioni ma non solo, ci informiamo. Avere una app che tenga sempre aggiornati sulle news dell’Arcidiocesi, dalle convocazioni, alle uscite dei comunicati stampa a molto altro, è un servizio che la Chiesa di Lucca desidera offrire per tenere tutti in collegamento e camminare insieme.