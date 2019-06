Un nuovo parquet per il Palatagliate grazie alla collaborazione fra gli Amici della pallacanestro – Luca Del Bono Onlus, Fondazione Cassa di Risparmio e Comune di Lucca

LUCCA – Nell’estate 2019 si realizzerà un progetto che l’Associazione Amici della Pallacanestro – Luca Del Bono Onlus ha coltivato fin dalla sua nascita: dotare il Palazzetto dello Sport di un nuovo parquet performante ed in linea con le migliori tecnologie del settore.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Orsetti dal sindaco di Lucca Alessandro Tabellini, dall’assessore alla cultura Stefano Ragghianti e dal presidente e vice presidente degli Amici della Pallacanestro Patrizia Pecchia e Giovanni Ricci, e da Franco Mungai direttore tecnico della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Gli Amici della Pallacanestro hanno stretto una convenzione con il Comune di Lucca e, assieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, finanzieranno e gestiranno direttamente la realizzazione dei lavori. La ditta scelta è Dalla Riva, leader tra le migliori aziende a livello internazionale, certificate FIBA, per la fornitura e la posa in opera di parquet sportivi. I lavori (dal costo di circa 95mila euro) inizieranno nel mese di luglio e il nuovo parquet sarà inaugurato in occasione della quinta edizione del Trofeo Carlo Lovari, che si terrà a Lucca il 6 e il 7 settembre 2019.

<<La collaborazione fra associazioni, amministrazione comunale e fondazioni bancarie è importantissima per la gestione delle strutture sportive in questi tempi di ristrettezze economiche – hanno dichiarato il sindaco Tambellini e l’assessore allo Sport Ragghianti – il Comune da parte sua si è impegnato per realizzare al Palazzetto altri lavori che miglioreranno la nostra principale struttura dedicata al basket e a molte altre discipline. Ringraziamo gli Amici della Pallacanestro e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per questa importante realizzazione>>.

<<Questa iniziativa si colloca perfettamente nell’ambito degli interventi istituzionali finanziati sul territorio dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca – ha affermato il direttore tecnico della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Mungai –. Il nuovo parquet migliorerà infatti una grande struttura sportiva pubblica che viene utilizzata da tanti cittadini e in particolare dai giovani per i quali lo sport rappresenta un’importante occasione di educazione, aggregazione e svago>>.

<<Abbiamo visto i rendering del progetto e possiamo dire che cambierà notevolmente in meglio l’aspetto interno del palazzetto – hanno detto la presidente e il vice presidente degli Amici della Pallacanestro Pecchia e Ricci –. Abbiamo discusso dell’esigenza di un nuovo parquet alla fine dello scorso Trofeo Lovari ma é chiaro che il nuovo lavoro in cui ci siamo impegnati andrà a vantaggio di tutte le associazioni e degli sportivi che frequentano la struttura>>.

L’amministrazione comunale in questi anni è intervenuta sul Palazzetto dello Sport nel 2017 con una spesa di 250mila euro per il consolidamento solai piscina e palestre, opere varie di straordinaria manutenzione alle palestre; nel 2018 in collaborazione con il Circolo nuoto Lucca con una spesa di 30mila euro è stato realizzato il rifacimento filtri della piscina. Nel 2019 e 2020 il Comune prevede il completamento della messa a norma sismica con ripristino di parte della capienza con un investimento di 210mila euro.

L’associazione “Amici della Pallacanestro Lucca – Luca Del Bono Onlus” è nata nel 2013 per iniziativa di un gruppo coeso di persone di diversa estrazione professionale, accomunati da un’identica passione: quella per la pallacanestro. Queste persone hanno deciso di unire le loro forze, esperienze e professionalità in ambito sportivo, per non disperdere la tradizione e la storia che la pallacanestro ha rappresentato e rappresenta a Lucca da più di 40 anni. L’associazione vuole rendere omaggio a Luca Del Bono, di cui porta il nome, stimato medico veterinario, ex giocatore in varie categorie negli anni ’70 fino a diventare team manager della squadra maschile di A2, la cui prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile per moltissime persone.

Mission – Lo scopo degli Amici della Pallacanestro è quello di portare avanti i valori e i principi propri del basket, attraverso una serie di iniziative diversificate. Ogni anno vengono stanziati fondi a sostegno delle famiglie dei bambini e dei ragazzi che frequentano le diverse squadre locali, per permettere ai giovani cestisti di domani di calcare il parquet. Il Baskin, disciplina affermata da tempo nel panorama sportivo, che consente a giovani normodotati e giovani disabili, di ambo i sessi, di giocare nella stessa squadra, è l’altro grande impegno dell’associazione. In questi anni, sono state sostenute tutte le compagini locali nei vari progetti e nei molteplici tornei regionali e nazionali.

Progetti: Nei quattro anni di attività, l’Associazione è riuscita a fare molto e su più fronti, a cominciare dai fondi stanziati di anno in anno per le famiglie meno abbienti che vogliono iscrivere i figli al minibasket.

Gli Amici della Pallacanestro, inoltre, sono stati scelti come interlocutori sul territorio dal Bikers Lions Club MD 108 Italy per una donazione a favore di un giocatore di Baskin di un motore elettrico da applicare alla propria sedia a rotelle, per permettergli di muoversi in autonomia.

I COMPONENTI AL COMPLETO:

Patrizia Pecchia (P), Giovanni Ricci (VP), Luisa Colombini Gnutti, Renato Malfatti, Florenzo Storelli, Guglielmo Menchetti, Ugo Donati, Giovanni Giusti, Alessandro Terzani, Matteo Benigni, Valter Cotalini,Andrea Lorenzetti, Claudio Crippa, Pietro Belli.