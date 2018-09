Un nuovo film di Bollywood girato a Lucca: sabato i casting

LUCCA – La casa di produzione cinematografica lucchese ODU Movies srl, in collaborazione con il Comune di Lucca, l’Opera delle Mura e il Polo Tecnologico Lucchese, annuncia un Casting per un importante film di Bollywood (come si definisce il cinema popolare indiano), con protagonista uno dei più grandi attori del cinema indiano, Prabhas. Il film uscirà nelle sale di tutto il mondo nel 2020 ed è una storia d’amore ambientata nel 1977 completamente in Italia. Le riprese avranno luogo in una prima fase tra Arezzo, Lucca, Montecatini e Pisa, in collaborazione con la Toscana Film Commission, concentrate tra settembre e ottobre 2018. Le riprese avranno poi una seconda fase in primavera. Il film è il lungometraggio indiano più importante mai realizzato in Italia.

Si selezionano ATTORI e FIGURAZIONI: uomini, donne e bambini di tutte le età e nazionalità. Per gli ATTORI, sarà consegnato un piccolo paragrafo/monologo da presentare al Casting Director. Il lavoro, per chi fosse scelto, sarà regolarmente retribuito.

I CASTING, aperti a tutti, si terranno a Lucca con i seguenti dettagli:

SABATO, 15 SETTEMBRE

c/o Polo Tecnologico Lucchese

Via della Chiesa XXXII Trav. 1, 231

Lucca

dalle 11.00 alle 20.00

Cortesemente, presentarsi muniti di:

FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ E DEL CODICE FISCALE.

Le persone extracomunitarie dovranno avere necessariamente il PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA’ per essere regolarmente assunte. Inoltre dovranno munirsi di PASSAPORTO.

NOTE

– Non è necessario prendere appuntamento

– Non è richiesto un abbigliamento particolare

– Per le donne, presentarsi senza trucco eccessivo.

Per info scrivere ESCLUSIVAMENTE a casting@nullodumovies.com.