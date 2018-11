Un incontro per parlare di orti urbani: ad Altopascio un’iniziativa CirculariFood

ALTOPASCIO – È questo il titolo dell’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale per lunedì 12, ore 20, in Sala Granai (piazza Ospitalieri): un incontro aperto al pubblico per sapere come funziona la gestione di un orto urbano, cosa sia possibile fare come cittadini, come poter partecipare, in quali forme e con quali obiettivi e per sapere qualcosa in più sugli orti urbani “La Paduletta” di Altopascio.

L’iniziativa rientra nel percorso CirculariFood Piana del Cibo, per un piano intercomunale del cibo, che mette insieme i comuni di Altopascio, Capannori, Lucca, Porcari e Villa Basilica contro gli sprechi e a favore della valorizzazione dei prodotti e delle produzioni locali, per una nuova e più profonda consapevolezza dell’educazione alimentare, del valore del cibo e dei tanti progetti che è possibile sviluppare proprio attraverso gli orti urbani e sociali, a disposizione di scuole, associazioni e singoli cittadini. Con i suoi 5mila metri quadrati di estensione, infatti, il primo complesso di orti urbani della cittadina del Tau, situato in una zona fortemente urbanizzata tra via Regione Piemonte e via Regione Emilia-Romagna, denominata La Paduletta, sta diventando realtà.

L’ingresso è gratuito e ai partecipanti sarà offerto un aperitivo a chilometri zero.