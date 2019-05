Un corso di ecografia toracica dal 22 maggio e la giornata del respiro il 25 maggio

CASTELNUOVO GARFAGNANA – L’Accademia di Ecografia Toracica (Adet), che si occupa da alcuni anni della promozione e diffusione delle conoscenze e della ricerca scientifica nell’ecografia toracica, organizza dal 22 al 26 maggio a Castelnuovo Garfagnana il corso di formazione “Academy Spring School”: 25 giovani medici provenienti da tutta Italia, specialisti in malattie dell’apparato respiratorio, medicina interna, medicina d’urgenza e geriatria, si riuniranno alla presenza di docenti di primo piano del panorama nazionale, che condivideranno le proprie conoscenze ed esperienze con i discenti in una serie di incontri dalla forte connotazione pratica.

L’evento formativo permetterà quindi di offrire ai partecipanti le necessarie nozioni teoriche ma anche un rapido e concreto apprendimento della metodica ecografica e della sua lettura.

L’iniziativa si svolgerà in collaborazione con l’ospedale di Castelnuovo e sarà presieduto dal direttore scientifico dell’Adet Gino Soldati, direttore proprio al “Santa Croce” della struttura di Ecografia interventistica e d’urgenza, e dal presidente Francesco Tursi, dirigente Medico USC Pneumologia dell’ASST di Lodi.

Negli ultimi anni l’esplorazione ecografica del torace è diventata parte integrante dei metodi diagnostici tradizionali su pazienti con problemi pleuropolmonari, cardiaci ed emodinamici ed, attualmente, sull’esempio dei medici d’urgenza e dei rianimatori, anche pneumologi, internisti e pediatri impiegano gli ultrasuoni per le loro strategie operative nelle malattie polmonari e cardiache. Quello della metodica ecografica (ecografia clinica) è dunque un settore della medicina in fase di costante diffusione, come ulteriore strumento diagnostico a disposizione dei medici.

Nell’ambito dell’iniziativa si inserisce anche la “Giornata del Respiro”: sabato 25 maggio dalle ore 10 alle ore 13 in piazza Duomo sempre a Castelnuovo sarà allestito uno stand per un servizio gratuito di screening spirometrico aperto a tutta la popolazione residente. La spirometria rappresenta il test di funzionalità polmonare più diffuso e riproducibile per la diagnosi delle malattie respiratorie ostruttive.