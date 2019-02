Un concorso di idee per il logo del quarantennale della Versiliana: bando aperto a studenti e artisti

MARINA DI PIETRASANTA – Fervono i preparativi per il 40° anniversario del Festival della Versiliana che la Fondazione si appresta a celebrare nell’estate del 2019 con un imponente programma di eventi che sarà annunciato nelle prossime settimane.

Nel frattempo la Fondazione di Marina di Pietrasanta ha indetto un concorso di idee per individuare quello che sarà il logo del 40° anniversario del Festival della Versiliana e che campeggerà su tutta la comunicazione del Festival 2019. Il bando, disponibile sulla homepage del sito www.versilianafestival.it è riservato agli studenti di Istituti d’Arte e Licei Artistici della Toscana, agli iscritti alle Accademie di Belle Arti in Italia ed ai neo-laureati specializzati con particolare riferimento nelle discipline di Design e Arti e Grafica Pubblicitaria. Al bando potranno partecipare anche i giovani neolaureati. La Fondazione ha già provveduto ad inviare il bando alle diverse segreterie scolastiche e gli studenti potranno inviare i loro lavori, che dovranno pervenire in forma anonima, entro il 21 marzo. Il Logo, come richiesto dal bando dovrà avere caratteristiche di novità, originalità e riconoscibilità e dovrà essere in grado di richiamare le attività del Festival della Versiliana e/o il suo contesto storico, paesaggistico e naturalistico in chiave innovativa. Info www.versilianafestival.it