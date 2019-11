“Un caffè con SìAmoLucca”, prossima tappa al Piaggione

LUCCA – Prosegue l’iniziativa “Un caffè con SìAmoLucca”, la serie di incontri che la lista civica (rappresentata in consiglio comunale da cinque esponenti) sta svolgendo per ascoltare le esigenze del territorio. “Appuntamenti che, in coincidenza con la metà del mandato amministrativo, vedranno di volta in volta coinvolti non solo gli eletti ma anche membri del nostro direttivo – si legge in una nota -. In pratica è uno scambio di opinioni con i cittadini su quanto c’è da fare e i problemi sul tappeto, ma anche la discussione sulle soluzioni da adottare, visto che l’amministrazione Tambellini sta fortemente deludendo tutti così come era prevedibile”.

Dopo l’esordio a Ponte a Moriano, la seconda tappa di “Un caffé con SìAmoLucca” sarà mercoledì 20 novembre dalle 10.30 alle 12.30 nei bar e al circolo del Piaggione. “Saremo al bar Micheli e al bar pasticceria La Vela dalle 10.30 alle 12.30 – spiega il capogruppo di SìAmoLucca ed ex candidato sindaco Remo Santini insieme ai consiglieri Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito e Enrico Torrini -. Ribadiamo che la volontà è quella di un dialogo con i cittadini nei momenti di vita quotidiana, perchè non bisogna ascoltarli soltanto quando ci sono elezioni vicine. Ma sempre e costantemente. Il contrario di quanto si fa solitamente e un modus operandi completamente diverso da quello adottato da questa giunta e dai partiti che la sostengono, che promettono e poi quando sono al governo se ne fregano delle istanze che arrivano dai paesi. Tutto quanto emergerà dalla tappa al Piaggione verrà poi portato all’attenzione degli organi comunali competenti. Noi non molliamo, e per i lucchesi ci siamo sempre”.