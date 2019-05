Un bilico aggancia la fontana della Rotonda del Poggi. Il sindaco: “Lavoriamo per evitare che situazioni del genere cessino del tutto”

PORCARI – Un grosso bilico con targa straniera ha urtato questa mattina la fontana che si trova in mezzo alla rotonda del Poggi, all’altezza dell’erta della Ruga, in pieno centro del paese. Il mezzo pesante, che proveniva da via del Centenario, ha girato intorno alla fontana per ritornare nella direzione da cui era venuto, entrando però in collisione con la struttura. La vasca, danneggiandosi, ha provocato l’allagamento del fondo stradale e qualche disagio alla circolazione.

La Polizia Municipale sta vagliando tutte le immagini riprese dalle telecamere registrate in vari punti. Come quella che riprende il mezzo fermo in via del Centenario con l’autista intento ad ispezionarlo per verificare eventuali danni subiti.

Anche il danno alla fontana deve essere ancora quantificato. “Per fortuna – commenta il sindaco Leonardo Fornaciari – grazie alle telecamere di sorveglianza posizionate nella zona potremo risalire all’intestatario del mezzo al quale provvederemo a spedire una multa e una richiesta di risarcimento. Del resto – prosegue – esiste un bel divieto ai mezzi pesanti, proprio per evitare il transito in centro abitato. Noi lavoriamo affinché episodi del genere cessino del tutto e provvedimenti come l’istituzione delle Ztl o l’imminente realizzazione della rotonda a Rughi servono proprio a questo scopo”.