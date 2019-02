Un arbitro per amico: al Tau Calcio un momento formativo per tecnici, istruttori, atleti e genitori

ALTOPASCIO – 107 istruttori e 32 società del territorio per quattro giornate di formazione teorica e pratica, organizzate dal Tau Calcio Altopascio e dall’Inter. Questi i numeri dello stage gratuito che ha visto al campo della società amaranto la presenza di Fabio Pesatori, coordinatore tecnico U9, U10, U11 dell’Fc Internazionale, e di Paolo Migliavacca, coordinatore tecnico U12, U13 e U14 sempre del club nerazzurro. Un’ulteriore conferma di quanto il rapporto tra Inter e Tau sia in continua espansione, anche attraverso gli incontri formativi, elementi chiave per la cura e la crescita di giovani talenti.

Il percorso formativo prosegue anche la prossima settimana, venerdì 1 marzo, alle 18, allo stadio comunale di Altopascio, in via Fratelli Rosselli, per un altro appuntamento del programma Scuola Calcio Élite. “Un arbitro per amico”, questo il titolo dell’evento, a cui parteciperà Antonio Ruffo, presidente dell’AIA di Lucca.

<<I due stage di formazione con Pesatori e Migliavacca – spiega Simone Gamba, team manager e responsabile Scuola Calcio Élite del Tau Calcio Altopascio – sono stati davvero intensi, formativi ed estremamente interessanti. A nome di tutto il Tau ringraziamo l’Inter e i suoi relatori per i bellissimi momenti di condivisione e confronto che si sono generati durante lo stage e per la continua fiducia e collaborazione che costantemente ci forniscono. Un altro ringraziamento va anche ai partecipanti: il fatto di essere riusciti a coinvolgere così tanti istruttori e società del territorio ci ha permesso di raggiungere l’obiettivo. Organizzeremo altri momenti simili, utili e necessari per il calcio giovanile toscano, intanto nel prossimo incontro si parlerà del ruolo degli arbitri>>.