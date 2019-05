Un aperitivo a Pieve San Paolo e un gelato a Marlia: doppio appuntamento per Menesini

CAPANNORI – Sono all’insegna della convivialità e dello ‘stare insieme’ gli appuntamenti di domani (venerdì 17 maggio) di Luca Menesini a Pieve San Paolo e a Marlia. Si inizia, infatti, alle 18:30 al Circolo Oasi, dove è organizzato ‘Un aperitivo con Luca’: un modo diverso per affrontare i temi elettorali e i progetti individuati da Menesini per valorizzare la frazione di Pieve San Paolo, ma anche per confrontarsi con chi vive in quest’area e mettere sempre più a fuoco le esigenze del territorio.

Lo stesso spirito anima anche il secondo appuntamento, ‘Un gelato con Luca’, che si svolgerà a Marlia, a partire dalle 21 alla Gelateria ‘Mona Lisa’ (ex gelateria ‘Europa’). Anche in questa occasione, Menesini ha voluto dare un’impronta diversa alla campagna elettorale, stando in mezzo alla gente per parlare direttamente con loro delle questioni aperte e programmare in maniera sempre più rispondente alle loro problematiche, gli interventi e le azioni da mettere in campo.