“Un amico ti aspetta”: al canile di Pontetetto un’iniziativa aperta a tutti per conoscere le attività 

LUCCA – Domenica 19 maggio alle ore 16 il Canile di Pontetetto apre le porte a tutta la cittadinanza per far conoscere le attività in essere e le iniziative che prenderanno forma nei prossimi mesi. “Sulle orme del canile…un amico ti aspetta” – questo il titolo dell’appuntamento – sarà un’occasione importante per conoscere questo luogo, i suoi ospiti “a quattro zampe” e per ricevere informazioni utili su tematiche riguardanti le adozioni e le modalità per svolgere volontariato.

Si tratta di un’apertura straordinaria per far conoscere il canile e i suoi servizi al maggior numero di cittadini possibile. Tutti i partecipanti potranno informarsi su come adottare un cane o un gatto grazie al personale che quel giorno sarà a disposizione per illustrare anche le gestione dell’animale e la sua accoglienza in una nuova famiglia.

Sarà questa l’occasione inoltre per presentare i diversi spazi del canile, tra cui quelli destinati alla sgambatura dei cani. Infine, verrà presentata la collaborazione che si sta concretizzando per effettuare, insieme al Dipartimento di Veterinaria dell’Università di Pisa, corsi formativi sul comportamento dei cani e sulle modalità corrette di relazionarsi con gli “amici a quattro zampe”.