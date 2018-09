LUCCA – Ultimo appuntamento di Coppa Toscana per la Geonova di Piazza, questa volta al Palatagliate scenderà l’Altopascio, tra le cui fila c’è l’ex di turno, Domenico De Falco e Lombardi, ceduto in prestito ai cugini altopascesi per l’anno 2018/2019

La partita con l’Altopascio sarà un primo vero e proprio banco di prova per la nuova Geonova, ambedue le formazioni militano nello stesso campionato di Serie C Gold, a differenza delle due squadre carrarine già incontrate, ambedue impegnate in C Silver.

Sarà un anticipo di campionato, da cui prendere spunti e indicazioni, “ Domenica concludiamo questo primo ciclo di Coppa Toscana, mi aspetto una gara più impegnativa, l’Altopascio è una squadra di categoria e di livello, con la quale ci confronteremo anche durante il campionato, mi aspetto comunque una crescita sul lavoro che si sta facendo in questi giorni per trovarci pronti per quando inizierà il campionato, l’importante, è mettere sempre un mattoncino per volta “ Questo il pensiero di coach Piazza

La vittoria della Geonova sulla compagine di Altopascio, gli assegnerebbe a punteggio pieno il passaggio ai quarti di finale, passaggio già ora abbastanza scontato anche in caso di sconfitta, visto che l’unica “pretendente” che potrebbe raggiungere i ragazzi di Piazza per punteggio è l’Audax Carrara, squadra che comunque vada, non potrebbe mai arrivare prima, in virtù del fatto che nello scontro diretto, al Palatagliate con i bianco/rossi, perse di trentadue punti.

L’appuntamento è per Domenica 23 alle ore 18:00 al Palatagliate, ricordiamo anche che per la Coppa Toscana l’ingresso è gratuito