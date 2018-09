Ultimi posti per il corso per esperto del settore food di Confcommercio

LUCCA – So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, ricorda che sono rimasti solo pochissimi posti disponibili per prendere parte a “Colto”, un nuovo corso di ben 800 ore a iscrizione gratuita che – finanziato dalla Regione Toscana – sarà incentrato sulla formazione di figure esperte nel settore del food & beverage/ristorazione, in particolare sulla conoscenza e valorizzazione delle tipicità del territorio. Durante le lezioni – chiuse da uno stage finale – i docenti svarieranno su ben 11 diverse unità formative, dalla tecniche di marketing a quelle di comunicazione, dalla lingua inglese all’Haccp, dai servizi di conciergerie alla lavorazione degli alimenti, dall’enogastronomia fino alla predisposizione di un menù. Il corso è rivolto alle persone in possesso di diploma di scuola superiore e vedrà la conclusione delle iscrizioni domenica 30 settembre alle 13. Per maggiori informazioni e la presentazione delle domande è possibile rivolgersi agli uffici di Confcommercio Lucca (referenti Andrea Giammattei, 0583/473126 – giammatteiandrea@nullconfcommercio.lu.it; Sara Panattoni, 0583/473161 – panattonisara@nullconfcommercio.lu.it).