Ultimi posti disponibili per il corso di inglese con insegnante madrelingua

VIAREGGIO – Ultime iscrizioni disponibili per il nuovo corso di LINGUA INGLESE che l’associazione culturale Viva in collaborazione con il portale Viareggino.it organizza per offrire l’opportunità ai cittadini di ampliare le conoscenze e di vivere le proprie passioni e passatempi.

L’insegnante madrelingua terrà le lezioni due volte a settimana (lunedì e mercoledì) dalle ore 21.00 in centro a Viareggio, per circa due mesi, per una durata totale del corso di 30 ore.

Il costo del corso è di 130 euro + tessera associativa e assicurazione.

Le lezioni avranno inizio LUNEDI 11 NOVEMBRE solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti (8).

Le iscrizioni dovranno avvenire entro e non oltre SABATO 9 novembre.

Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni rivolgersi al numero 389-0205164 oppure 328.8963830 oppure inviare una mail all’indirizzo info@nullvivacommunication.it indicando nell’oggetto: “Corso di Inglese”, e all’interno della mail: nome, cognome, numero di telefono e livello desiderato (base o intermedio).

Disponibili anche corsi di spagnolo, cinese, russo e molto altro.