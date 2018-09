Ultimi giorni per visitare la mostra “L’energia cosmica nelle sculture di Jiménez Deredia”

LUCCA – C’è ancora tempo fino al 10 settembre per poter visitare la mostra-evento “Deredia a Lucca. L’energia cosmica nelle sculture di Jiménez Deredia”, con ingresso libero al Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino 7 e nel centro storico di Lucca. Dopo quasi cinque mesi di grande successo, infatti, l’esposizione e le opere dell’artista-pensatore sudamericano si apprestano a lasciare la città.

La mostra è dislocata nelle principali piazze del centro storico, dove le monumentali opere dell’artista sono allestite in un percorso espositivo a cielo aperto, mentre altre sono raccolte, ad ingresso gratuito al Palazzo delle Esposizione della Fondazione Banca del Monte di Lucca, visitabili ancora per pochi giorni dal martedì alla domenica dalle 15,30 alle 19,30, (fino al 10 settembre 2018).

Realizzata grazie al contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca, della Fondazione Lucca Sviluppo e del Comune di Lucca, curata da Massimiliano Simoni, patron di Artitaly, la mostra ha avuto avendo un grande successo di pubblico e le foto delle opere d’arte esposte nelle piazze della città, sono diventate “virali”, invadendo i social networks, oltre ad essere state raccolte su Instagram nella sfida fotografica indetta con la collaborazione di IGERS Lucca attraverso gli hashtag #sferoempatia #deredialucca2018 #igerslucca #palazzoesposizionilucca.

Domenica 9 settembre c’è ancora la possibilità di prenotarsi per l’ultima visita guidata alle opere esposte nel Palazzo delle esposizioni (durata 50 minuti circa, al costo di 5 €), mentre alle 17 è prevista la partenza per la passeggiata alla scoperta delle sculture in città (durata 1 ora e mezzo circa, costo 10 €) con un itinerario che parte dal Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino per proseguire in piazza San Giovanni, piazza del Giglio, Porta San Pietro, Caffè delle Mura, piazza San Michele, piazza Anfiteatro. E’ stato previsto anche un biglietto cumulativo per entrambe le visite (al palazzo delle Esposizioni e piazze della città) a 13 €. Per i soci Unicoop Firenze la domenica è prevista la promozione 2×1.

Info e prenotazioni tel. 0583 464062 da lunedì a venerdì orario 9 /17, sabato e domenica, chiamando il cell. 345 0224989. Su richiesta si possono organizzare anche visite speciali per gruppi.

www.fondazionebmluccaeventi.it