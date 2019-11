Ultimi giorni per iscriversi al Corso di “Lettori Volontari Nati per Leggere”

FORTE DEI MARMI – Lunedì 25 novembre scadono i termini per presentare domanda di partecipazione al Corso di “Lettori Volontari Nati per Leggere”, che si terrà a Villa Bertelli il 29 novembre, dalle ore 15:00 alle 19:00, ed il 30 novembre, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, per un totale di 12 ore con obbligo di frequenza. Il corso prevede n.30 posti disponibili ed una quota di partecipazione di €25,00 per materiale didattico e pranzo/buffet del giorno 30 novembre. Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito del Comune www.comune.fortedeimarmi.lu.it e dal sito Nati per Leggere www.natiperleggere.it e va inviato debitamente compilato all’indirizzo e-mail coordversilianpl@nullyahoo.it .Per informazioni rivolgersi all’Associazione Nati per Leggere e-mail: coordversilianpl@nullyahoo.it oppure alla Biblioteca Comunale di Forte dei Marmi e -mail: mfascetti@nullcomunefdm.it e tel.0584-280265.