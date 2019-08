LUCCA – Ultimi giorni per iscriversi ai Soggiorni estivi anziani 2019: scade infatti alle ore 13.00 di lunedì 5 agosto la possibilità di fare domanda per partecipare al progetto organizzato da Comune di Lucca e Croce Verde P.A. Lucca, con cui cittadini lucchesi over65 potranno passare 2 settimane in compagnia al mare, combattendo così il caldo e la solitudine.

I moduli da compilare (domanda d’iscrizione e dichiarazione del medico curante) sono ritirabili presso gli uffici della Croce Verde P.A. Lucca (viale Castracani 468/D, località Arancio) o scaricabili dal sito www.croceverdelucca.it, sezione “Eventi”. Oltre a tali documenti, sono necessarie le copie di un documento d’identità valido e della tessera sanitaria, nonché della dichiarazione ISEE, se disponibile.

Le domande potranno essere presentate secondo i seguenti orari:

– Giovedì 1 agosto: 9.00 – 18.00

– Venerdì 2 agosto: 9.00 – 13.00

– Lunedì 5 agosto: 9.00 – 13.00

Presso gli uffici dell’associazione saranno presenti operatori pronti ad aiutare gli interessati nella compilazione delle domande.

Saranno accettate soltanto domande consegnate a mano; per informazioni, chiamare il numero 0583 46 77 13.

Il progetto prevede un soggiorno a Lido di Camaiore della durata di 15 giorni (26 agosto – 9 settembre), con un pacchetto di tutto rispetto per i partecipanti: trasporto A/R, pernottamento in hotel a 3 stelle vicino al mare con trattamento di pensione completa, servizio ombrellone in spiaggia e presenza di accompagnatori, che si occuperanno di organizzare svariate attività per gli utenti (giochi di società e di carte, passeggiate sul lungomare della località versiliese, escursioni gratuite di mezza giornata in zone limitrofe di particolare interesse, serate di ballo in albergo).