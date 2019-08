Ultima settimana per la mostra di Fortunato Depero e ultime due serate futuriste con la speciale notte bianca

LUCCA – Per l’ultima settimana di mostra di “Fortunato Depero. Dal sogno futurista al segno pubblicitario” (fino al 25 agosto 2019), il Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art prepara un gran finale con doppio appuntamento per le Serate Futuriste. Giovedì 22 agosto 2019 alle ore 22 è prevista la performance teatrale “Mi dispero”, a cura di Elisa D’Agostino e Filippo Battaglia, che omaggia il genio roveretano. Si racconterà la storia metafisica di un artista in crisi che non riesce più a dipingere: la sua tela riuscirà di nuovo a colorarsi grazie al ritrovato amore per l’arte. In scena, oltre a Elisa D’Agostino e Filippo Battaglia, anche Nicoletta Binci, Federico Lorenzi e Maurizio Vanni.

Per sabato 24 agosto 2019, in occasione della Notte bianca, le performance si sdoppiano. Dalle ore 19 alle 22, al piano terra si potrà seguire “Been Boom Baaam!”, la live performance artistica di Federico Landini ispirata ai caratteri tipografici tipici del Futurismo Italiano, usati soprattutto da Depero. L’artista realizzerà un’installazione su carta bianca tagliata a mano e applicata su di un pannello verticale che si andrà ad aggiungere all’esposizione di una selezione dei suoi lavori tipografici, dalle sperimentazioni formali alle tecniche più recenti. Alle ore 22, nelle sale espositive, si potrà invece assistere a “Expectation Shapes”: improvvisazioni di musica sperimentale elettroacustica di Alberto Gatti e Massimo D’Amato con video mapping. Le opere di Depero verranno fruite con una modalità multimediale che unisce la visione del quadro fisico all’ambiente grafico e sonoro in cui sono inserite: musica e video creeranno un effetto “aumentato” così che il visitatore terrà conto non solo di ciò che si vede, si osserva e si ascolta, ma anche dello spazio che le ospitano. Per partecipare agli spettacoli si consiglia la prenotazione allo 0583.492180 (biglietto intero 15 euro, ridotto 8 euro).

Come per le tutte le Serate Futuriste, per chi vorrà vedere solamente la mostra di Fortunato Depero, dalle ore 19 e fino alle 21,30 potrà farlo approfittando del biglietto di ingresso ridotto. Nel Lu.C.C.A. Lounge&Underground sarà visitabile con ingresso libero la mostra “Daniela Corsini. Sogni digitali” (fino al 25 agosto 2019): una riflessione su come la tecnologia ha cambiato il modo di fare e di percepire l’arte. Dalle ore 19 sarà attivo anche il FuturApe, l’angolo dei percorsi enogastronomici che ci farà scoprire i prodotti del territorio lucchese e toscano grazie alla collaborazione con Est – Event Service Tuscany. Dalle ore 20,30 alle 22 sulla terrazza del museo si potranno ascoltare le BalcoNote: improvvisazioni musicali con il violino elettrico.

Apertura serale straordinaria con biglietto ridotto alla mostra dalle ore 19 alle ore 21,30 e FuturApe: degustazioni enogastronomiche in collaborazione con Est – Event Service Tuscany; BalcoNote: musica dal vivo sulla terrazza dalle ore 20,30 alle ore 22; ForDepero: dalle ore 22 performance teatrali e musicali a tema all'interno della mostra "Fortunato Depero. Dal sogno futurista al segno pubblicitario".

GIOVEDÌ 22 AGOSTO

H 19:00 – 21:30 Apertura serale straordinaria con biglietto ridotto alla mostra

FUTURAPE | Percorsi di degustazione enogastronomica con prodotti del territorio

Vini della Cantina Usiglian del Vescovo, Palaia (PI)

Salumi del Salumificio Artigianale Triglia, Camaiore (LU)

Formaggi Caseificio Marovelli, Vibbiana (LU)

H 20:30 – 22:00 BALCONOTE | Improvvisazioni musicali con il violino elettrico di Vladimiro Tosi

H 22:00 – 23:00 FORDEPERO | Visita alla mostra e performance teatrale a cura di Elisa D’Agostino e Filippo Battaglia

SABATO 24 AGOSTO – SPECIALE NOTTE BIANCA

H 19:00 – 21:30 Apertura serale straordinaria con biglietto ridotto alla mostra

“Been Boom Baaam!”, live performance artistica di Federico Landini

H 20:30 – 22:00 BALCONOTE | Improvvisazioni musicali con il violino elettrico di Giorgio Lami

FUTURAPE | Percorsi di degustazione enogastronomica di prodotti del territorio

Vini della Cantina Val delle Rose, Grosseto (GR)

Salumi del Salumificio Artigianale Triglia, Camaiore (LU)

Formaggi Caseificio Marovelli, Vibbiana (LU)

H 22:00 – 23:00 FORDEPERO | Improvvisazioni di musica sperimentale elettroacustica con Alberto Gatti e Massimo D’Amato con video mapping

H 19 – 21:30 Biglietto ridotto mostra € 8,00

Gratuito per bambini fino a 6 anni.

Percorsi enogastronomici: BIANCO – ROSA – ROSSO

Ogni percorso prevede un calice di vino e un tagliere di salumi e formaggi

1 Percorso € 10,00

2 Percorsi € 18,00

3 Percorsi € 25,00

Performance gratuita. Terrazza del museo.

Biglietto mostra + performance teatrale o musicale:

INTERO € 15,00

RIDOTTO € 8,00 dai 10 ai 17 anni e convenzioni Hotel Partner

GRATUITO per bambini fino ai 10 anni

Per info:

Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art

Via della Fratta, 36 – 55100 Lucca tel. +39 0583 492180

www.luccamuseum.com info@nullluccamuseum.com