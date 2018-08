Ultima giornata alla Versiliana dei Piccoli, laboratori, passeggiata nell’orto e cocomerata per tutti i bambini

PIETRASANTA – Venerdì 31 agosto cala il sipario sulla Versiliana dei Piccoli. In occasione dell’ultima giornata di attività, lo staff dello Spazio bambini proporrà i tradizionali laboratori artistici e creativi, un laboratorio ispirato ai temi delle più amate favole e una passeggiata nell’orto per scoprire i prodotti di stagione e raccogliere porri, bieta, prezzemolo ed erbe aromatiche. Per chiudere in bellezza la stagione estiva, saranno raccolti anche i cocomeri cresciuti durante tutta l’estate e a partire dalle 18:30 bambini, genitori, nonni e zii potranno partecipare alla cocomerata offerta dalla Versiliana dei Piccoli e dal Direttore Artistico Massimiliano Simoni. Un occasione da non perdere per passare un bel pomeriggio all’aria aperta e salutare la stagione estiva con una festa semplice e genuina insieme a tutto lo staff della Versiliana dei Piccoli.

Info 0584 265757 . www.versilianafestival.it