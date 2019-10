Uip Fpl: “Radioterapia Lucca, manca i personale e ritardi nella cura dei tumori”

LUCCA – <<Radioterapia all’ospedale S. Luca di Lucca, la dirigenza dell’Usl Toscana nord ovest ha fatto promesse da marinaio. Integrazione del personale? Ma proprio per niente. Hanno trasferito d’urgenza due tecnici di radiologia da Livorno per tre giorni la scorsa settimana per coprire i turni e smaltire un po’ le liste di attesa. E ci risulta che abbiano messo in turno anche la responsabile organizzativa dei tecnici, che ha un incarico funzionale nella gestione. Non ha sostituito né l’unità di personale che usufruisce della Legge 104, né la dipendente deceduta. Siamo senza parole>>.

Un disastro organizzativo quello descritto dal segretario della Uil Fpl di Lucca, Pietro Casciani, che riguarda il reparto di radioterapia del S. Luca: <<Nonostante l’articolo di denuncia della Uil Pensionati circa un mese fa e le rassicurazioni dell’azienda tutto è rimasto solo sulla carta e nel reparto manca ancora personale tecnico di radiologia. E’ l’esempio lampante della pesante situazione perché stiamo parlando di persone malate di tumore: situazioni delicatissime che hanno bisogno di interventi in tempi rapidi. L’azienda doveva prepararsi per tempo e garantire la continuità di un reparto così importante e professionale dove serve una preparazione del personale invece di ritrovarsi in una situazione disastrosa come quella di ora>>.

Al caos organizzativo si somma pure una completa mancanza di trasparenza e comunicazione, secondo il segretario Casciani: <<Nelle scorse settimane sono usciti i bandi di mobilità interna che riguardavano anche radioterapia. Le graduatorie, però, non sono mai state rese pubbliche neppure ai candidati stessi e, nonostante questo, la dirigente ha già individuato e contattato chi spostare e dove. Ma dov’è la trasparenza di un’azienda pubblica ? Stanno calpestando, senza remore, ogni forma di rapporto e dialogo sindacale e non possiamo assolutamente accettarlo>>.