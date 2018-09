Ufficializzate le nomine del nuovo Organo Consultivo del Territorio della Fondazione Versiliana

PIETRASANTA – E’ stato presentato questa mattina il nuovo Organo Consultivo del Territorio della Fondazione Versiliana nominato dal Sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti, alla presenza del Presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti, della Consigliera del CDG Chiara Giannelli e del Segretario della Fondazione Giulio Battaglini.

Provenienti da ambienti ed esperienze professionali molto diversi tra loro, sono 18 i membri, tutti residenti o a vario titolo legati alla città di Pietrasanta, che per i prossimi cinque anni faranno parte dell’ assemblea che collaborerà al fianco del Consiglio di Gestione della Fondazione Versiliana. Dell’Organo Consultivo del Territorio entrano a far parte Valerio Angeli, Alessio Benelli, Pietro Bertagna, Stefania Bertagna, Sonia Biagetti, Susanna Biagioni, Barbara Del Giudice, Franca Dini, Enrico Gabrielli, Juri Maremmani, Anna Marchetti, Nicola Mattei, Nicola Moschetti, Manola Neri, Michele Orlando, Dario Marco Penco, Guglielmo Portaluppi, Giancarlo Soave.

“Così come previsto dallo Statuto della Fondazione Versiliana, questo organo – ha spiegato il Sindaco -, avrà il compito in prima battuta di nominare i Revisori Contabili della Fondazione ed avrà poteri consultivi e propositivi in rappresentanza del territorio e delle sue istanze e sarà presieduto dal Presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti. La volontà dell’Amministrazione è quella di cambiare rotta e tenere in maggiore considerazione questa assemblea. A tutti ho chiesto motivazione, dedizione e impegno perché queste sono le caratteristiche necessarie per far funzionare bene la Fondazione. La Versiliana ha un grande potenziale e mi auguro che

il Consiglio voglia collaborare a rilanciarne le attività dal Teatro, così come quelle del Caffè e dello Spazio Bambini e contribuire con le proprie idee anche al miglioramento delle strutture. L’Amministrazione è pronta a mettersi a disposizione, mi aspetto un impegno da parte di tutti e sono certo che le persone scelte saranno all’altezza del compito”

“Voglio per prima cosa ringraziare il Sindaco che con queste nomine ha completato gli Organi che compongono la Fondazione Versiliana. L’Organo Consultivo del Territorio è molto importante- ha commentato il Presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti. E’ vero che non ha poteri decisionali – ma può sicuramente contribuire alla vita e al rilancio delle attività della Fondazione con proposte, idee e innovazioni. La Versiliana è una macchina molto complessa e nella prima riunione illustrerò attività, punti di forza e problematiche. In particolare vorrei invitare l’Organo a lavorare sull’idea di far diventare la Versiliana un parco tematico attivo

tutto l’anno, una materia che mi sta molto a cuore e nella quale mi farebbe piacere avere la loro collaborazione perché le possibilità sono infinite.”

La prima riunione del Organo si terrà con ogni probabilità tra una ventina di giorni, mentre domani sarà il Consiglio di Gestione della Fondazione a riunirsi per discutere della stagione di prosa e del bilancio economico della Fondazione.