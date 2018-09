Tutto pronto per LuccArtigiana, la fiera che sostiene l’artigianato e gli antichi mestieri

LUCCA – Tutto pronto per la terza edizione di LuccArtigiana, la fiera promozionale dell’artigianato lucchese di qualità in programma dal 14 al 16 settembre 2018 nell’ex Real Collegio in piazza del Collegio. L’iniziativa, ideata e realizzata dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca insieme a Confartigianato, CNA Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Comune di Lucca, gode del patrocinio della Camera di Commercio di Lucca e dell’Osservatorio mestieri d’arte di Firenze, oltre ad avere ottenuto la collaborazione dell’Associazione dei Lucchesi nel Mondo, che proprio in questo 2018 festeggia i 50 anni di vita. Altre realtà del territorio saranno presenti nella manifestazione, come il Museo del castagno di Colognora, che metterà a disposizione i video-documentari sui mestieri del passato realizzati negli ultimi anni e la Fondazione Carnevale di Viareggio, che sarà protagonista di un apposito spazio dedicato alle realizzazioni dei maestri carristi, mentre Radio Toscana sarà media partner.

Due giorni che permetteranno anche agli operatori del settore di cogliere approfondimenti e spunti grazie anche alla collaborazione di importanti realtà e piattaforme internet, veri punti di riferimento del settore come Brevimano, Nina, Itstuscany e Oma-Osservatorio dei mestieri d’arte che daranno vita a momenti di formazione aperti a tutti.

Sabato 15 settembre alle 17, si potrà partecipare liberamenteo al workshop “Il futuro dell’artigianato” di BREVI MANO; alle 18 “LuccArtigiana Incontro OMA” a cura di OmA – Associazione Osservatorio Dei Mestieri D’arte.

Domenica 16 settembre alle 17 in programma il workshop “Il futuro dell’artigianato inizia oggi” e alle 18 incontro promosso da IT’STUSCANY, attivo nella promozione dell’artigianato toscano da esportazione.

Una trentina le aziende rigorasamente “Made in Lucca”, che hanno aderito. Tutte artigiane e provenienti dalla provincia, con produzioni che spaziano dalla lavorazione di pietre e marmo alla falegnameria, alla realizzazione di statue e presepi in gesso, dalla tappezzeria ed accessori alle ceramiche, dal design per la nautica, alle decorazioni su vetro, fino agli abiti da sposa e all’arte delle cornici.

A presentarsi al pubblico in LuccArtigiana saranno: Casa della Sposa De Cesari (abiti da sposa/arredo arte tessuti), Vetreria SAV (lavorazione vetro), Officine 3076 (rete d’impresa), Maglificio Graziella (maglieria e abbigliamento neonato), Siriano Pierini imbiancature e decorazioni (decorazioni e imbiancature), Pietra di Matraia di Mugnani Giovanni & Germano (lavorazione della pietra), Art Cornici (complementi di arredo), Mirko Mariani (Falegnameria), Giovanna Citti (sartoria e camiceria), Ars Nova Rossi di Stefano Rossi e C. (produzione di quadri e articoli devozionali), Foto Nadir Art di Lia Tina Toschi (laboratorio fotografico), Borgo Solaio (borse e accessori fatti a mano), M.G. Arredamenti di Morelli Giovanni (falegnameria – complementi di arredo), Arte Cornici Aiosa (laboratorio cornici), Rossoramina (ceramiche), La Gabbianella (ceramiche), Tappezzeria Davi Giuliano (tappezzeria artigianale), Etruria Statue (statuine e articoli religiosi), Nigri Scacchi (scacchi realizzati a mano), Arredamenti Pellegrini (arredo in legno), Tessieri &C (premiata fabbrica mattonelle), L’Argante di Da Prato Adriano (legno), Falegnameria Bigi, Allestend (taglieri d’artista). E con la partecipazione della storica casa editrice lucchese Maria Pacini Fazzi editore.

La fiera sostiene l’artigianato e gli antichi mestieri, offrendo una opportunità di mercato, di incontro con il pubblico, per presentare oggetti realizzati interamente a Lucca. Una particolarità della manifestazione è la possibilità di osservare dal vivo la lavorazione dei prodotti, voluta per apprezzare meglio il grande lavoro che sta dietro ad ogni singolo pezzo e il valore che ne deriva.

Ingresso libero. Orari: 14/9 dalle 17 alle 20; 15/9 dalle 10 alle 20; 16/9 dalle 10 alle 20.