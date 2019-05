Tutto pronto per la quinta edizione della Caccia al tesoro in San Michele

LUCCA – I Pirati a colori stanno arrivando per conquistare Lucca in occasione della Caccia al tesoro più grande di sempre. Saranno loro infatti i protagonisti della quinta edizione del gioco organizzato e promosso dal Forum per la cooperazione internazionale e dal Comune di Lucca, per sensibilizzare i giovani al tema dell’integrazione culturale. L’appuntamento è sabato 25 maggio in piazza San Michele: ritrovo ore 14.30, con partenza della gara alle 15,30.

Il tema di quest’anno è la contaminazione tra culture, attraverso la quale si declinano i diversi aspetti della nostra vita quotidiana.

Si partecipa a squadre, che dovranno essere formate da un minimo di 4 a un massimo di 6 persone: ogni squadra dovrà affrontare numerose prove dislocate in vari punti del centro storico; chi supererà tutte le prove nel minor tempo possibile troverà il tesoro e si aggiudicherà uno dei premi in palio.

La manifestazione terminerà alle 19 con una merenda-aperitivo e la premiazione dei vincitori.

ISCRIZIONI. Per iscriversi è possibile collegarsi a questo link www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14739, scaricare il modulo e inviarlo via email a mlombardi@nullcomune.lucca.it. Oppure è sufficiente mandare un’email a mlombardi@nullcomune.lucca.it indicando nome della squadra, nome e numero di telefono del referente. Le iscrizioni si accettano anche sabato 25 maggio, al Loggiato di Palazzo Pretorio, dalle 14,30 alle 15,30.

I PREMI. 6 biglietti (1 biglietto per ciascun componente della squadra) per concerto Summer Festival 2019; 6 biglietti (1 biglietto per ciascun componente della squadra) per l’edizione 2019 di Lucca Comics&Games; 6 biglietti (1 biglietto per ciascun componente della squadra) per il Canyon Park – Parco Avventura. È previsto un premio speciale per la squadra che otterrà il punteggio più alto, tra quelle composte da bambine/i sotto i 12 anni.