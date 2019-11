Tutto pronto a Massarosa per la finale del Premio Letterario

MASSAROSA – Tutto pronto per la serata finale del Premio Letterario Massarosa: sabato 9 novembre a partire dalle ore 21.15 il teatro Vittoria Manzoni ospita il clou dell’edizione 2019 del PLM.

Cresce la trepidazione per conoscere chi, tra i cinque finalisti selezionati dalla giuria tecnica, avrà la meglio e si aggiudicherà la vittoria finale. A contendersi il premio dedicato alle opere prime di narrativa ci saranno Alice Cappagli con “Niente caffè per Spinoza” (Einaudi), Giulia Corsalini con “La lettrice di Čechov”(Nottetempo), Eleonora Marangoni con “Lux” (Neri Pozza), Silvia Ranfagni con “Corpo a corpo” (e/o) e Filippo Tapparelli con “L’inverno di Giona”(Mondadori). Il vincitore assoluto sarà proclamato proprio sabato, deciso dal voto popolare.

Confermato anche il format che ha contraddistinto il Plm nelle ultime edizioni: alla conduzione ci sarà Claudio Sottili con le performance teatrali della Coquelicot Teatro e l’accompagnamento musicale di Michela Lombardi e Andrea Garibaldi con le loro atmosfere jazz.

Al vincitore, oltre ad un premio in denaro, sarà consegnata l’opera simbolo del premio, “Libero”, realizzata grazie alla Fondazione Pomara Scibetta con la quale il Comune di Massarosa ha sottoscritto un protocollo di intesa per l’organizzazione e la promozione del PLM fino al 2025. La statuetta, realizzata dall’artista Emiliano Filippi, rappresenta un airone composto da lettere che prende il volo dall’acronimo PLM.

Durante la serata finale sarà assegnato anche il “Premio grafica di copertina”, riservato non solo ai cinque finalisti ma a tutte le opere in concorso. Della giuria fa parte Giuseppe Scibetta assieme al fotografo Amerigo Pelosini, l’editore Paolo Salvetti e l’artista Giorgio Angeli.

“Un onore e una grande gioia partecipare per la prima volta come amministratori al PLM – commentano il sindaco Alberto Coluccini e l’assessore alla cultura Michela Dell’Innocenti – un premio con origini lontane e che anno dopo anno ha saputo ritagliarsi un ruolo importante nel panorama dei premi letterari nazionali. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Pomara Scibetta – concludono – siamo riusciti a salvare il premio che rischiava di non tenersi. Da questa edizione e per i prossimi anni contiamo di promuoverlo e valorizzarlo sempre di più, sia sul nostro territorio che fuori. ”.

L’ingresso al teatro è libero, fino ad esaurimento posti.