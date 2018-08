Tutti possono essere dj: a Capannori lunedì inizia un laboratorio gratuito

CAPANNORI – Capannori sempre più città che stimola e favorisce la creatività delle ragazze e dei ragazzi. Dal 20 agosto al 19 settembre al Centro Giovani in via del Marginone a Santa Margherita si svolgerà infatti un laboratorio gratuito di dj. L’appuntamento sarà due volte a settimana, il lunedì e il mercoledì dalle 16 alle 19. Promosso dal Comune in collaborazione con la Cooperativa Sociale Odissea, è coordinato da Mainor Dj.

Il corso è rivolto a tutti i giovani, sopratutto a coloro che non hanno esperienza ma sognano di far ballare una grande piazza. Saranno infatti insegnate le tecniche base del mixaggio e la storia del djing.

«L’amministrazione comunale è da tempo impegnata a creare opportunità per i giovani stimolandone la fantasia e il genio – commenta l’assessore alle politiche giovanili, Lia Miccichè -. Fare divertire gli altri mixando la musica è a tutti gli effetti una forma di espressività che noi vogliamo favorire. Il laboratorio non solo permetterà di imparare la tecnica ma sarà anche un’occasione per socializzare e stare insieme in un luogo positivo e stimolante. Il Centro Giovani di Santa Margherita si conferma quindi una ‘casa’ della creatività delle ragazze e dei ragazzi del territorio; non è un caso che proprio qui in questo periodo si stiano svolgendo i corsi di street art e breakdance».

Per informazioni e iscrizioni sul laboratorio di djing è possibile contattare i seguenti numeri: 3283191842 (Riccardo), 3492933584 (Andrea).

Al Centro Giovani prosegue anche il corso guidato dal writer Federico Bernardini in arte Freddy Pills che, nell’ambito del progetto “StART Coloriamo la città” insegna la storia della street art per poi entrare nel dettaglio di tecniche e regole per creare un graffito prima su carta con la creazione di un progetto e del bozzetto, fino alla sua realizzazione su parete presso il Centro Giovani ed il sottopasso di Tassignano. Accanto a questo c’è inoltre la possibilità di partecipare a lezioni di breakdance tenute da Marco Lunghi.