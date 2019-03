Tutti in piazza Martini per la diretta Rai dell’anteprima del corso finale del Carnevale di Viareggio

VIAREGGIO – Tutti in piazza Mazzini domani (martedì 5) per la speciale Anteprima del Corso Mascherato in diretta nazionale su Rai3. Sotto le telecamere passeranno i carri allegorici mentre si preparano per la sfilata serale (il colpo di cannone è in programma alle ore 16,30).

Dalle ore 14,50 per un’ora il Carnevale di Viareggio sarà protagonista in televisione. A condurre la diretta, curata dal testata giornalistica regionale toscana della Rai saranno: Marco Hagge, Andrea Marotta e Maria Adele De Francisci. A loro il compito di raccontare, l’anteprima del Corso, il posizionamento dei carri, i preparativi dello spettacolo e l’attesa dei colpi di cannone. Sarà l’occasione per descrivere i temi delle opere, l’arte e la tradizione del Carnevale. Tra gli ospiti del programma lo scrittore Giampaolo Simi, componente del Consiglio di Indirizzo.