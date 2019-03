Tutti gli appuntamenti di questa domenica di “Lucca Collezionando”

LUCCA – Prosegue anche oggi, domenica 24 marzo, Lucca Collezionando (orario di apertura 9/18), la fiera targata Lucca Crea srl, (la società che organizza il festival Lucca Comics & Games e che gestisce il Polo Fiere lucchese) e Anafi (Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell’Illustrazione), con il Comune, e il patrocinio del MIUR.

A disposizione dei visitatori al Polo fiere di Lucca un ampio parcheggio gratuito e dalla stazione ferroviaria e dal centro storico (fuori Porta San Pietro) una navetta gratuita.

Una seconda giornata densa di appuntamenti che vede alle 11 la presentazione del libro su Max Bunker “Una vita da Numero Uno”, conduce Moreno Burattini e la cerimonia del calco delle mani dello stesso Luciano Secchi, che andranno ad arricchire la galleria di Lucca Comics & Games insieme alle impronte di altri grandi artisti, come Emanuele Taglietti, protagonista di una identica cerimonia alle ore 13 (sala incontri).

Alle 15, lo scrittore Dimitri Galli Rohl presenta il suo libro “Kappa O.” edito da Einaudi Ragazzi, accompagnato da una performance live di Fabrizio Spadini. Per tutto il giorno saranno attivi laboratori Lego, guidati oppure liberi, per i bambini, ma anche per gli adulti e sempre con un’attenzione particolare alle famiglie, si susseguiranno momenti dedicati alla lettura per fumetti, incontri di Subbuteo, e tornei di carte collezionabili come Magic, Pokemon e Yu-Gi-Oh.

La quarta edizione della fiera si arricchisce di oltre 80 espositori, editori, negozi specializzati, singoli collezionisti e associazioni che porteranno tavole originali, anteprime, nuove serie, fumetti introvabili, intere collezioni e tutto quanto fa Nona Arte, con un ampio sguardo che abbraccia anche le figurine e i 3D collezionabili (Lego, soldatini e action figure). Oltre 50 gli autori presenti a partire da un poker di eccezione composto dai grandi maestri Milo Manara (che il primo giorno di fiera alle 17 ripercorrerà 50 anni di carriera), Emanuele Taglietti, Max Bunker e Bruno Prosdocimi, pronti ad incontrare il pubblico di appassionati disponibili per autografi, dediche, incontri come: Jordi Bernet, Alfredo Castelli, Casty, Pagani & Caluri, Simone Bianchi, Lola Airaghi, Roberto Baldazzini, Lucio Filippucci, Gianni Freghieri, Massimo Rotundo, Marcello Toninelli, Lorenzo Pastrovicchio, Elena Mirulla, Giorgio Giusfredi… e tantissimi altri che troveranno spazio un una nutrita Artist Alley.

A disposizione uno speciale spazio Collezionando dove gli artisti si rendono disponibili per firmare gli autografi.

Domenica 24 marzo programma:

Sala Incontri

Ore 10 Arte, pittura e fumetto, contaminazioni nel passato e nel presente, conversazione con Elisabetta Parente, storica dell’arte. Introduce Alberto Becattini.

Ore 11 Max Bunker e “Una vita da Numero Uno”, conduce Moreno Burattini. Cerimonia del calco delle mani di Luciano Secchi.

Ore 12 Lo PsiCollezionismo: sintesi di affettuose manie. Ma quanto sono malati i collezionisti? Alessandro Sesti, Luca Boschi, Alessandro Orsucci interloquiscono con Liliana Dell’Osso, direttore della Clinica Psichiatrica dell’Università di Pisa, Dario Muti, filosofo e storico della scienza, Barbara Carpita, psichiatra.

Ore 13 Cerimonia di consegna dei Premi Collezionando 2019. Cerimonia del calco delle mani di Emanuele Taglietti.

Ore 14,30 – Papersera presenta “Darkenblot”, con Casty e L. Pastrovicchio.

Ore 15 -Pugni e Robot. Dimitri Galli Rohl presenta “Kappa O.”, con performance live di Fabrizio Spadini.

Ore 16 – Vinile a fumetti, con il prof. Dino Vaccari e performance live di Graziano Romani, con la presenza di Steve Sylvester, cantante della band Death SS.

Il programma Laboratori:

Ore 9 Workshop: Come si disegna e si scrive un fumetto (da 14 anni) A cura di Scuola Internazionale Comics di Firenze.

Ore 11 Automi deperiani (da 6 anni). Laboratorio a cura di Artebambini

Ore 12 Lettura di fumetti per famiglie e bambini (da 3 a 6 anni). A cura dei volontari di Nati per Leggere

Ore 15 Laboratorio didattico: Costruisci un robot con i mattoncini LEGO® (per tutti) su prenotazione in loco. A cura di Orange Team LUG (Lego Users Group)

Ore 16 Atelier di moda futurista (da 5 anni) Laboratorio a cura di Artebambini

Ore 17 Disegna i Bonelli Kids, i simpatici piccoli eroi, con Tino Adamo (da 8 anni). A cura di Sergio Bonelli Editore.

Ore 17 Il laboratorio del papà: I mattoncini LEGO® NOVITA’. A cura di Orange Team LUG (Lego Users Group).

Ore 17 Lettura di fumetti per famiglie e bambini (da 3 a 6 anni). A cura dei volontari di Nati per Leggere

Firmacopie

Ore 10 – c/o 9 Arte Massimo Rotundo (solo associati, Portfolio “Le Dive”)

Ore 10.30 – c/o Diabolik Club Jacopo Brandi

Ore 10.30 – COLLEZIONANDO Alessandro Squadrito

Ore 11 – c/o AMys Alfredo Orlandi (disegno non bonelliano)

Ore 11 – COLLEZIONANDO Massimo Rotundo

Ore 11.30 – COLLEZIONANDO Piccioni/ Di Vincenzo

Ore 12 – c/o 9 Arte Massimo Rotundo (solo associati, Portfolio “Le Dive”)

Ore 12 – c/o ZAGOR-TE-NAY M. Laurenti ( non bonelliano)

Ore 12 – COLLEZIONANDO Beniamino Del Vecchio

Ore 12.30 – COLLEZIONANDO Giovanni Freghieri

Ore 13 – COLLEZIONANDO Walter Venturi

Ore 13.30 – COLLEZIONANDO Lucio Filippucci

Ore 14 – COLLEZIONANDO Marcello Toninelli

Ore 14.30 – COLLEZIONANDO Taglietti-Sylvester

Ore 15 – COLLEZIONANDO Alfredo Orlandi

Ore 15.30 – COLLEZIONANDO Daniele Statella

Ore 16 – c/o 9 Arte Milo Manara – Firme e sketch (a estrazione)

Ore 16 – COLLEZIONANDO Luca Stella

Ore 16.30 – COLLEZIONANDO Michele Rubini

Ore 17 – c/o 9 Arte Milo Manara – Firme e sketch (a estrazione)