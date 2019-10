Turismo: Stefano Ciuoffo al convegno ‘Toscana in Cammino’, il 26 e 27 ottobre a Lucca

FIRENZE – Le Associazioni di volontariato che operano sui Cammini toscani si sono date appuntamento a Lucca, i prossimi 26 e 27 ottobre, con l’obiettivo di creare una rete unitaria capace di promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione nei confronti di enti ed istituzioni. Sarà questo uno dei temi al centro del convegno ‘Toscana in Cammino’, organizzato e promosso dall’Associazione Toscana delle Vie Francigene e Cammini in collaborazione con Regione Toscana, Anci, Città di Lucca e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. All’incontro, nel giorno di apertura, interverrà tra gli altri anche l’assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo.

<<Una giornata importante – spiega Ciuoffo – perché a Lucca si riuniranno tutte le associazioni che da qualche anno stanno operando sugli itinerari regionali per sostenerli, promuoverli e renderli sempre più fruibili e fornire servizi ai viaggiatori. Sul versante della strutturazione della rete toscana il lavoro prosegue, grazie anche alle risorse ministeriali sbloccate questa estate. Proprio di recente inoltre sono stati aperti due bandi: uno rivolto ai comuni attraversati dagli itinerari Etruschi, l’altro ai comuni degli altri Cammini (Via del Volto Santo, Via degli Dei, Vie di Francesco, Via Lauretana, Via Matildica del Volto Santo, Via Romea Strata, Via Romea Germanica). Adesso però occorre dare risalto anche all’impegno delle associazioni sui temi della manutenzione, accoglienza, promozione e governance. Dall’incontro in programma a Lucca ci aspettiamo altre proposte, sollecitazioni e indicazioni sulle priorità da affrontare direttamente delle persone che ogni giorno lavorano per consolidare e potenziare una rete di cammini che continua ad attirare viaggiatori e pellegrini>>.

Il convegno si svolgerà il 26 e 27 ottobre prossimi presso il Complesso di San Micheletto, Via San Micheletto 2, a Lucca. Nel corso delle due giornate verrà discussa la possibilità di definire un documento aperto a tutti per un accordo con Regione e Anci per consentire di regolare i rapporti con le associazioni di volontariato operanti sui cammini e sugli itinerari a piedi, in bici ed a cavallo.

