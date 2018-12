Turismo: Sci Club Versilia ambasciatore alla Coppa del Mondo, Pietrasanta incontra Pinzolo e Tre Valli

PIETRASANTA – Prove di collaborazione tra Pietrasanta ed i comuni di Pinzolo e Tre Valli che organizzano la Coppa del Mondo di Sci. Missione a Madonna di Campiglio per il Versilia Ski Club ambasciatore della Versilia alla recente edizione della Coppa del Mondo di Sci Alpino che si è tenuta sabato 22 dicembre sulla celebre 3Tre. Pietrasanta e le città di Pinzolo-Tre Valli si erano conosciute lo scorso novembre in occasione della tappa del tour nazionale della Coppa del Mondo che aveva portato in città, grazie alla collaborazione con il Versilia Ski Club, la Sfera di Cristallo. Un evento che aveva assicurato una grande visibilità in vista dell’appuntamento sportivo e richiamato nel Chiostro di S. Agostino tantissimi appassionati di sport invernali. A rappresentare l’amministrazione Giovannetti a Madonna di Campiglio c’era il giovane Matteo Marcucci incaricato di incontrare le due amministrazioni del Trentino per valutare una collaborazione in materia turistica e sportiva vista anche l’attivismo del più importante sci club della Provincia di Lucca a Pietrasanta.

“Pietrasanta e la Versilia sono un’eccellenza del turismo balneare che è prettamente estivo così come Madonna di Campiglio lo è per il turismo invernale e per gli appassionati delle vacanze verdi e del trekking durante la primavera. – spiega Marcucci che ha incontrato i sindaci di Pinzolo e Tre Valli insieme al Presidente del Versilia Ski Club, Angelo Maremmani – Una sinergia è possibile e auspicabile viste anche che condividiamo tipologie e fasce di turismo molto simili. Madonna di Campiglio, intesa come località turistica, ha aperto a questa opportunità. Ne parleremo in primavera”.