VIAREGGIO – Ottimi segnali dalla campagna abbonamenti per la nuova stagione del Viareggio2014.

Come annunciato nell’incontro della scorsa settimana, la società ha dato il via alla campagna abbonamenti per la stagione del centenario.

L’abbonamento, da 110€, che inizialmente servirà per accedere alla partite che si disputeranno allo stadio Comunale di Camaiore, sarà l’occasione per ricevere anche il primo gagdet esclusivo che la società ha ideato, insieme a tante altre iniziative per il centenario del calcio a Viareggio.

Domani, in occasione dell’amichevole che il Viareggio 2014 disputerà contro il Camaiore (ore 18) nel campo dove per due settimane ha iniziato la preparazione atletica (il Cavanis di Capezzano Pianore) sarà allestito un piccolo corner per comprare l’abbonamento.

Sempre disponibili anche le rivendite ufficiali presso Seniorviaggi in corso Garibaldi, il parrucchiere “Angiò” in via Zanardelli 45, ed in Galleria d’Azeglio 61 presso la Gusto Events.

Come dichiarato dallo stesso presidente Baroni, la società si sta adoperando per trovare un punto ufficiale anche a Camaiore, sicura di aver trovato una “seconda casa” generosa e disponibile.