Trofeo Carlo Lovari 2018: la vincitrice è la A/X Armani Exchange Milano

LUCCA – Vince la A|X Armani Exchange Milano di coach Simone Pianigiani, Campione di Italia 2018 il Trofeo Lovari che segna il suo nome nella bacheca d’onore del torneo. La finale contro l’Umana Reyer Venezia di coach Walter De Raffaele è stata intensa, un vero confronto di gioco che non ha deluso il numeroso pubblico accorso a riempire gli spalti del Palatagliate. Miglior realizzatore in campo Mike James del Milano. Migliore per classifica MVP Micov Vladimir, il capitano del Milano. Basket di alto livello protagonista assoluto, anche quest’anno, nel settembre lucchese, che onora e celebra, con un quadrangolare di alto livello la memoria di Carlo Lovari, atleta prematuramente scomparso. Un torneo che ha visto l’OriOra Pistoia classificarsi terza e la Fiat Auxilium Torino quarta.

Non solo basket di serie A, ma anche tanto baskin e minibasket, oltre alla presentazione della squadra del CMB Lucca tornata in serie C, della nuova compagine Gesam Gas Le Mura al completo, il team del Rugby Lucca, nel segno della sinergia tra Società Sportive e organizzazioni. Negli intervalli delle partite hanno divertito il pubblico le campionesse di cheerleading SB Chear and dance di Santa Croce sull’Arno.

Il ricavato del Trofeo Lovari sarà interamente devoluto per il sostegno della famiglie lucchesi con Isee basse che abbiano figli da avvicinare al basket e investito nei progetti di miglioramento delle infrastrutture sportive.

Premiata la figura mitica di Larry Brown, coach del Torino. Sono stati, inoltre, nominati soci onorari degli Amici Della Pallacanestro, Armando Cortinovis e Ugo Di Vecchio, che il Lovari l’hanno vissuto fin dalle sue origini, e Dino Petri, che tanta energia e passione dedica ogni anno alla buona riuscita della manifestazione.

Festa dello sport, per la gioia di tantissimi ragazzi presenti a veder giocare i propri beniamini, ma anche occasione di riflessione per lo stato del Palatagliate che sta aspettando la sua nuova stagione dal punto di vista infrastrutturale.

“Partecipazione e condivisione sono ingredienti fondamentali per il territorio,” afferma la presidente degli Amici Della Pallacanestro – Patrizia Pecchia . “ Il Trofeo Lovari si conferma una occasione importante per la diffusione della sana cultura sportiva e il senso di collaborazione tra persone e organizzazione che questa stessa cultura promuove”.