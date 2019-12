Trionfo Motto a Catania: terzo titolo italiano per Chiara Puosi

LUCCA – La generosa terra sicula porta ancora un titolo nazionale alla Raffaello Motto. A Catania, Chiara Puosi – dopo una gara combattutissima – si è laureata campionessa italiana Allieve 3° fascia Gold grazie ad una impeccabile esibizione alle clavette. Per la talentuosa atleta della società viareggina si tratta della terza affermazione consecutiva dopo quelle del 2017 (1° fascia) e 2018 (2°), merito di una gara di elevatissimo spessore tecnico, valsa 56,100 punti.

Nella stessa categoria, ottime le prestazioni di Vittoria Pratelli e di Anita Cecconi, le altre due componenti della squadra. Tra le 2009, invece, incoraggiante settimo posto per Diana Pucci, mentre Rachele Galletti non ha potuto gareggiare a causa di un malessere: l’augurio, per lei, è quello di una pronta guarigione. Zoe Ingargiola e Noemi Guglielmi si sono dovute fermare, per pochi centesimi di punto, alla fase di Zona Tecnica a Cagliari. “Abbiamo un buon numero di ragazze di età diverse con un obiettivo comune: praticare sport di buon livello in una scuola di ginnastica federale”, sottolinea la direttrice tecnica della Motto Donatella Lazzeri.