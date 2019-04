Triennale di Gesù morto 2019: provvedimenti di viabilità per le attività commerciali

CAMAIORE – In occasione della Solenne Processione della Triennale di Gesù morto che si svolgerà nel centro storico di Camaiore il prossimo 19 aprile, è stata predisposta un’ordinanza con i provvedimenti di viabilità e le indicazioni per le attività commerciali:

dal 15 al 17 aprile dalle 7.00 alle 19.00 e dalle 14.00 del 18 aprile fino alle 13.00 del 20 aprile divieto di transito e sosta in via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra piazza Romboni e la contrada la Rocca;

il 19 aprile dalle 10.00 alle 00.00, e comunque fino al termine della manifestazione, divieto di transito e divieto di sosta in via Vittorio Emanuele, contrada La Rocca, piazza Diaz/Francigena, contrada dell’Angelo, piazza San Bernardino, piazza Petrucci, contrada San Vincenzo, via XX Settembre, piazza Rivellino, vicolo tra via XX Settembre – via Muretta presso l’Ufficio Anagrafe, via IV Novembre (compresi tutti i parcheggi – anche quelli posti lato Piazza Papa Giovanni XXIII), contrada Santa Croce, contrada Palmerini, piazza XXIX Maggio [1) lato Lucca – area pedonale, nel tratto compreso tra viale Oberdan e via XX Settembre 2) nel tratto compreso tra via Tabarrani – esclusa – e via Muretta/via XX Settembre, 3) tratto spartitraffico fino a via 4 Novembre, via Muretta, nel tratto compreso tra la piazza XXIX Maggio e la piazza San Bernardino, con accesso consentito solo ai residenti per sosta notturna];

il 19 aprile dalle 16.00 alle 00.00, e comunque fino a fine manifestazione, divieto di transito e sosta in piazza XXIX Maggio – lato Pietrasanta -, nel tratto compreso tra il viale Oberdan/via dello Stadio e la via Tabarrani/ via Battisti – escluse, via Fossetta, con accesso consentito solo ai residenti per sosta notturna; via Muretta, nel tratto compreso tra la piazza XXIX Maggio e la piazza San Bernardino, con accesso consentito solo ai residenti per sosta notturna;

il 19 aprile dalle 6.00 alle 00.00, e comunque fino a fine manifestazione, divieto di sosta in viale Oberdan, nel tratto compreso tra la contrada Palmerini e la contrada Santa Croce.

Per le attività commerciali, comprese nell’area del centro storico e adiacenti all’immediata periferia compresa via Badia, è vietata l’installazione di qualsiasi attività per il commercio su aree pubbliche anche in forma itinerante ad esclusione dei banchi del mercato settimanale che comunque dovrà concludersi inderogabilmente entro le ore 15.00 del 19 aprile. Inoltre le attività hanno l’obbligo di spostare ogni occupazione di suolo pubblico e ostacolo esterno (fioriere, tavoli, pedane, ponteggi edili, cantieri edili) anche se in possesso di autorizzazione. Entro le ore 19.00 vige l’obbligo di spegnere le luci elettriche esterne, le luci delle insegne, le luci delle vetrine e di procedere all’avvolgimento delle tende.