Tre violinisti per la maratona bachiana all’auditorium del Boccherini

LUCCA – Tre giovani violinisti per un concerto tutto dedicato a Johann Sebastian Bach. Martedì 16 ottobre alle 18, all’Auditorium “Boccherini”, Tommaso Bruno, Alice Palese e Dawon Ghang e si esibiranno in “Bach 6 solo – Maratona bachiana…”, nuovo appuntamento con la stagione Open, organizzata dall’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”.

I giovani interpreti, che frequentano l’ISSM “Boccherini” come allievi del M° Alberto Bologni, eseguiranno alcune delle Sonate e Partite per violino scritte da Bach tra il 1717 e il 1723, periodo che il compositore tedesco trascorse alla Corte di Köthen, e fu uno dei più felici della sua via, come lui stesso ammise.

Tommaso Bruno suonerà la Partita in si minore Bwv 1002 e Alice Palese la Sonata in la minore Bwv 1003. Al violino di Dawon Ghang è affidata la celeberrima Ciaccona che chiude la Partita in re minore BWV 1004, una delle pagine più apprezzate della musica di tutti i tempi, ricca delle più ardite figurazioni del virtuosismo violinistico. Il programma proseguirà con la Sonata in do maggiore Bwv 1005, interpretata da Tommaso Bruno, e la Partita in mi maggiore Bwv 1006, eseguita da Alice Palese.

Il concerto è a ingresso gratuito. Per maggiori informazioni www.boccherini.it.