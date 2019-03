PORCARI – Tre ragazze del Basket Femminile Porcari sono state convocate per partecipare al Trofeo Fosco Carloni (ex trofeo delle Province) che si terrà a San Vincenzo il 6 e 7 aprile.

Si tratta di Giulia Marsili, Giulia Cavalzani e Fatoumata Ndiaye, ragazze uscite dal settore minibasket della società di via Carrara e che quest’anno affrontano i campionati Under 14 Silver e Gold. Tre giocatrici nate nel 2006 (come tutte quelle che partecipano al trofeo Carloni) e che sono cresciute e stanno ancora crescendo sotto la guida di Adele Fanucchi prima e Francesca Salvioni ora.

La loro convocazione è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per tutto il Basket Femminile Porcari, il trofeo in programma a San Vincenzo può infatti essere considerato una kermesse, una vetrina per le ragazze del 2006 che praticano questo sport.

La formula del torneo è quella consueta, saranno formate quattro rappresentative che si sfideranno tra loro. Marsili e Ndiaye sono state inserite nella selezione Tigers, Cavalzani giocherà invece con le Zebras. Le altre due squadre sono Foxes e Dolphins.

Per le tre giocatrici gialloblu una occasione per mettersi in mostra e far vedere le proprie doti e una esperienza di crescita sportiva e non solo.