Tre progetti scuole superiori Versilia risalgono graduatoria Mutui Bei

VIAREGGIO – Buone notizie per tre importanti istituti scolastici della Versilia gestiti dalla Provincia di Lucca. Il consigliere provinciale delegato all’istruzioneLuca Poletti, infatti, annuncia che è ufficiale la risalita nella graduatoria regionale per l’assegnazione dei Mutui BEI (Banca Europea degli Investimenti) relativi ai progetti dell’istituto Stagio Stagi di Pietrasanta che dall’iniziale 342esimo posto passa addirittura all’8° posto in classifica grazie agli aggiornamenti tecnico-progettuali effettuati sulla domanda da parte degli uffici provinciali.

L’istituto alberghiero Marconi di Viareggio (per quanto riguarda il recupero dell’ex Collegio Colombo) sale invece da 152esimo posto al 42esimo, mentre il progetto della sede del Marconi a Seravezza scala 8 posizioni da 40° al 32esimo posto.

“Si tratta di un ottimo risultato – commenta Poletti – che ci fa essere più fiduciosi sui tempi di assegnazione delle risorse economiche destinate a tre grandi progetti di messa in sicurezza, recupero funzionale e ricostruzione di edifici come nel caso dello Stagi di Pietrasanta il cui progetto della nuova scuola prevede un investimento di ben 16 milioni di euro. In totale, quindi, si tratta di circa 22-23 milioni di euro che serviranno per ammodernare e rendere più funzionali queste importanti scuole della Versilia nel 2020. Ringrazio quindi gli uffici della Provincia per il lavoro svolto e che dovrà proseguire nei prossimi mesi con l’iter amministrativo e progettuale fino all’apertura dei cantieri”.