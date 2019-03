Tre nuovi attraversamenti pedonali luminosi in Valfreddana: arriva il finanziamento della Regione Toscana

PESCAGLIA – Tre attraversamenti pedonali luminosi sulla strada provinciale per Camaiore. Li realizzerà il Comune di Pescaglia a San Martino in Freddana e a Monsagrati grazie a un finanziamento regionale. L’amministrazione Bonfanti ha infatti vinto un bando destinato agli investimenti per la riqualificazione delle infrastrutture dei centri commerciali naturali, quale appunto quello della Valfreddana. L’obiettivo è realizzare l’opera entro l’estate.

“Siamo molto soddisfatti di questo finanziamento che incrementerà la sicurezza stradale sulla via principale della Valfreddana e contribuirà a valorizzare questa zona dove sono presenti molte attività – spiega il sindaco Andrea Bonfanti -. Due anni fa abbiamo sostenuto la nascita del Centro Commerciale Naturale della Valfreddana, consapevoli che questa rete del tessuto economico avrebbe portato benefici fra cui la possibilità di partecipare a bandi. Questa ne è una concreta dimostrazione”.

Il primo attraversamento pedonale luminoso sarà collocato poco dopo l’inizio di San Martino in Freddana provenendo da Lucca, dove la strada compie una S; in questa zona si trovano un bar, molte abitazioni e attività commerciali come una lavanderia, un fioraio e un distributore di carburante. Il secondo sarà sempre a San Martino in Freddana nella zona dell’ufficio postale e della sede distaccata degli uffici comunali. Il terzo sarà a Monsagrati nelle vicinanze di una pasticceria e di un ristorante.

Il fascio luminoso proiettato a terra nelle ore serali e notturne indurrà gli automobilisti a ridurre la velocità e a prestare maggiore attenzione, inoltre renderà più visibili i pedoni che attraversano le strisce.