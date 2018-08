Tre libri legati a Lucca in modo diverso: ecco le proposte di Focacci, Parenti e Nasi

E’ invece di una scrittrice lucchese di successo il secondo libro che proponiamo ed è la pubblicazione più recente di Chiara Parenti, autrice di molti best sellers che, per questa estate, ci propone ‘Per lanciarsi dalle Stelle’. Chiara Parenti ha scelto di dedicarsi a un genere più ‘lieve’ di libri, che sembrano nati apposta per far sognare e dare un momento di sollievo dalla pesantezza quotidiana. Anche in questo lavoro, quello che propone è un viaggio in questo mondo, che, a volte, può anche essere di ispirazione per cambiare qualcosa nella nostra vita.

La protagonista, Sole, trova nella lettera che la sua migliore amica le ha scritto prima di partire per Parigi, subito dopo l’unico litigio della loro vita la frase ‘Fai almeno una volta al giorno una cosa che ti spaventi e vedrai che troverai la forza per farne altre’. Quel litigio di cui Sole si pentirà per sempre, perché non rivedrà mai più Stella, la persona più Stella, la persona più importante per lei. Sole non smette di guardare quel foglio perché, anche se ha solo 25 anni, non c’è nulla di più difficile per lei che superare le proprie paure. Sa che, se le tiene strette a sé, non c’è nulla da rischiare: il lavoro sicuro per cui ha rinunciato al sogno di fare l’università; il primo bacio mai dato perché è meno pericoloso immaginarlo tra le pagine di un libro che viverlo realmente. Ma ora Sole non può più aspettare. Lo deve alla sua amica. Così per 100 giorni affronta una paura alla volta: dal lanciarsi con il paracadute al salire sulle montagne russe; dall’attraversare un bosco sotto il cielo stellato al fare un viaggio da sola a Parigi. Giorno dopo giorno, scopre il piacere dell’imprevisto e dell’adrenalina che le fa battere il cuore. A sostenerla c’è Samanta, un’adolescente in lotta con il mondo che ha paura persino della sua immagine riflessa. Rivedendosi in lei, Sole prova a smuovere la sua insicurezza e a insegnarle ciò che ha appena imparato: è normale avere paura, quello che serve è solo un unico, singolo, magnifico istante senza di essa. Ma c’è un unico istante che Sole non è ancora pronta a vivere. L’istante in cui deve confessare la verità al ragazzo di cui è da sempre innamorata. Una prova più difficile di tutte le altre. Perché anche l’amore può vestirsi d’abitudine e confondere. E per amare davvero bisogna essere pronti a mettersi in gioco. Perché persino i sogni possono cambiare quando sono solo una favola.