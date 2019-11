Tre cortometraggi ad Artemisia “Alla scoperta dell’Africa tra storia e attualità”

CAPANNORI – Dopo il primo importante appuntamento dedicato all’arte africana con la partecipazione di Gigi Pezzoli svoltosi con successo ad Artè, la decima edizione della rassegna ‘Alla scoperta dell’Africa tra storia e attualità’ proseguirà venerdì 15 novembre alle ore 21 ad Artémisia con la proiezione di tre cortometraggi introdotti da Marco Vanelli : ‘Quand ils dormient’, regia di Maryan Touzani, Marocco 18 min.; ‘Deboit Kinshsai’, regia di Sebastien Maitre, Repubblica del Congo, Francia, 21 min.; ‘Kanye Kanye’, regia di Miklas Manneke, Sudafrica, 26 min.

L’iniziativa proseguirà con altri due appuntamenti dedicati al cinema africano in programma sempre ad Artémisia alle ore 21. Venerdì 25 novembre sarà proiettato ‘Lamb’ (regia di Yared Zeleke-Etiopia, Francia, Germania, Norvegia, Qatar, 94 min), mentre venerdì 29 novembre è in programma ‘The first grader’ (regia di Justin Chadwick- Kenya, Gran Bretagna, USA-120 min). Nelle ultime due serate della rassegna sarà dato in omaggio ai partecipanti un libro relativo agli argomenti trattati nell’edizione precedente dell’iniziativa: I Tuareg del Niger.

La rassegna ‘Alla scoperta dell’Africa tra storia e attualità’ è promossa dall’Istituto Storico Lucchese Auser Sesto Capannori, in collaborazione con il Comune di Capannori e Cineforum Ezechiele, 25,17 .