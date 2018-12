Trave puntellato nella casermetta San Savatore: il progetto sul tavolo della Soprintendenza fra pochi giorni

LUCCA – Nelle scorse settimane una trave della struttura primaria del tetto della casermetta San Salvatore ha evidenziato preoccupanti segni di cedimento. L’amministrazione ha provveduto a predisporre le prime opere per la messa in sicurezza che verranno completate nel corso della settimana corrente. Il progetto per la sostituzione dell’elemento architettonico e per il restauro del tetto sarà sottoposto all’approvazione della Soprintendenza già nei prossimi giorni prevedendo una spesa complessiva di circa 70mila euro e tempi di esecuzione compresi entro i primi mesi del 2019.

L’amministrazione rende noto che l’operazione è stata concordata con il gestore del punto ristoro e non comporterà danno economico per l’attività che normalmente nei mesi invernali restava aperta solo per eventi su prenotazione.

La trave in questione fu messa in opera nel corso di un intervento di restauro precedente al 2000 e durante gli ultimi lavori del 2013, che per il tetto hanno riguardato solo l’impermeabilizzazione, non aveva mostrato segnali di cedimento.