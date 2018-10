Trasporto scolastico: due nuovi pulmini a servizio delle scuole primarie di Colle di Compito e Gragnano

CAPANNORI – L’amministrazione comunale potenzia il servizio di trasporto scolastico per rispondere alle necessità emerse all’inizio dell’anno scolastico.

A partire da lunedì prossimo entreranno in funzione due nuovi pulmini, uno a servizio della scuola primaria di Colle di Compito e quindi rivolto agli alunni che provengono da Castelvecchio di Compito, Colle di Compito e Ruota ed uno per il trasporto degli alunni che frequentano la scuola primaria di Gragnano.

Per quanto riguarda la primaria di Colle di Compito il servizio, che prima era svolto da un solo pulmino, con la metà degli alunni che dovevano attendere che il mezzo all’uscita di scuola avesse accompagnato a casa gli altri bambini, adesso sarà svolto da due mezzi e quindi tutti gli alunni potranno andare a casa non appena terminate le lezioni.

Per la scuola di Gragnano l’istituzione di un pulmino aggiuntivo si è resa necessaria a causa dell’aumento degli iscritti.

“Riteniamo importante garantire un servizio di trasporto scolastico efficiente per tutti gli studenti che frequentano le nostre scuole – affermano gli assessori alla scuola Francesco Cecchetti e al bilancio Ilaria Carmassi -. Per questo per rispondere alle esigenze che sono emerse durante i primi giorni di scuola, in particolare per le primarie di Colle di Compito e Gragnano, ci siamo prontamente attivati mettendo a disposizione risorse aggiuntive ed abbiamo deciso di potenziare il servizio con due ulteriori pulmini. Ringraziamo Club per la collaborazione e per i tempi brevi con cui ha risposto alle nostre richieste”.