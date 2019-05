Trasporti Lucca, sciopero generale dei bus per domani 17 maggio

LUCCA – 4 ore di sciopero generale dei trasporti venerdì 17 maggio in provincia di Lucca. Per l’area CCT Nord area Lucca e Club le modalità di sciopero sono le seguenti: il personale viaggiante e le biglietterie non garantiranno il servizio dalle 15.01 alle 19.00. Previsto uno sciopero di 4 ore a fine turno del restante personale. Lo rende noto il Comune di Pietrasanta.

Lo sciopero è indetto a tutela e per garantire il diritto di sciopero contro le privatizzazioni, per la sicurezza delle operazioni di a tutela dei lavoratori e utenti, contro il sistema degli appalti indiscriminati, per la definizione di una reale politica dei trasporti in Italia e per l’avvio dei tavoli sulla riforma dei settori, per ottenere politiche contrattuali realmente nazionali e esigibili per tutti i lavoratori che impediscano il dumping salariale dei diritti, per la riduzione dell’orario di salario e per la piena occupazionale e contro la precarietà.

La percentuale di adesione al precedente sciopero provinciale di 4 ore del 6 luglio 2017era stata per l’area Lucca del 3,56%.