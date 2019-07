Tragedia a Capannori, si spara in faccia con un fucile

CAPANNORI – Tragedia Lammari questa notte. Poco prima dell’una infatti una chiamata al 118 per suicidio avvenuto all’interno del Penny Market di Lammari, nel comune di Capannori.

Una persona, della quale non sono ancora note le generalità, ha deciso di suicidarsi con un gesto folle e atroce, si è infatti sparata in faccia con un fucile.

Quando i sanitari sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.