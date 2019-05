Tradizioni: il famoso Coro Sat per il 45esimo del Coro Versilia, concerto evento gratuito al Comunale

PIETRASANTA – Concerto evento gratuito al Teatro Comunale di Pietrasanta per il 45esimo anno di attività del Coro Versilia. A Pietrasanta arriva il principale coro popolare italiano: il Coro Sat di Trento. Accadrà sabato 25 maggio (alle ore 21.30) sul palcoscenico del teatro cittadino quando lo storico coro, nato nel lontanissimo 1926, tornerà ad esibirsi per la terza volta.

Il Coro Sat è tra i più famosi cori di montagna d’Europa e tra i più antichi con 300 canti in repertorio ed oltre mille concerti tenuti in Italia ed in giro nel mondo nei teatri più importanti. Tanti anche i premi collezionati. L’evento è stato presentato alla stampa dal Sindaco, Alberto Stefano Giovannetti, dall’Assessore all’Associazionismo, Andrea Cosci e dei Gemellaggi, Francesca Bresciani e dai maestri del Coro Versilia, Lino Viviani e Wilma Quadrelli. “Il Coro Versilia – ha detto il primo cittadino, Giovannetti – è un elemento della nostra identità culturale al pari dell’artigianato. Il Maestro Viviani è come un maestro della scultura. Il Coro Versilia che dirige oggi insieme a Wilma è una realtà sana che vive nella città e che promuove Pietrasanta in tutto il mondo guadagnandosi sempre tanta stima ed affetto”.

Per l’Assessore Cosci “il concerto al comunale sarà un momento di incontro e spettacolo per tutta la comunità“. L’Amministrazione comunale è vicina al Coro Versilia e cammina al suo fianco. “45 anni fa – ha raccontato il Maestro Viviani – ci siamo ispirati proprio al coro della Sat quando è partita questa avventura. In questo quasi mezzo secolo abbiamo ospitato una sessantina di cori italiani e stranieri e partecipato a decine di scambi culturali portando il nome di Pietrasanta sul petto”.

Il Coro Versilia si esibirà con tre pezzi: “Sul rifugio”, “Non potho reposar” e “Sui monti Scarpazi” mentre il Coro Sat, grande protagonista della serata, con 18 canti tra cui ”Sui monti fioccano”, “La moretina” e “Valsugana”.