Tradisce la moglie con una giovane, ma finisce in un giro di estorsione: in manette il marito della ragazza

FORTE DEI MARMI – Estorsione ai danni di uomo di 70 anni a Forte dei Marmi. La storia è di quelle ‘classiche’: l’anziano signore si è innamorato di una giovane rom, conosciuta alla stazione ferroviaria.

Da lì sono nati incontri fugaci, clandestini dove la passione ha avuto il sopravvento tanto che l’uomo ha perso completamente la testa per la giovane ragazza.

Ma questo ‘passione’ non era certamente gratuita.

La ragazza, infatti, dapprima ha iniziato a chiedere qualche regalino e, poi, piano piano, aiuti economici sempre più consistenti che l’uomo ha soddisfatto per accontentare un’amante sempre più esigente.

A luglio, però, è spuntato fuori il marito della giovane, un rumeno di 36 anni, che non sono ha alzato la posta delle richieste pecuniarie, ma ha iniziato a minacciare l’uomo di rivelare tutto alla famiglia.

L’amante, a quel punto, temendo che la sua tresca amorosa venisse alla luce, ha pagato. Almeno finché le richieste sono state ragionevoli.

Quando siamo arrivati alla consistente cifra di 3mila euro, l’uomo si è rivolto alla polizia.

E’ andato al Commissariato di Forte dei Marmi e ha raccontato tutto quello che era accaduto alla polizia.

A quel punto, gli agenti della Squadra Anticrimine hanno effettuato le dovute verifiche sulla storia e hanno messo in piedi un pedinamento stretto nei confronti del rumeno: è stato così che, alla consegna della somma, una volta che c’è stato il passaggio della busta con i soldi, nel luogo in cui il rumeno aveva dato l’appuntamento all’amante della moglie, gli agenti sono intervenuti e lo hanno bloccato, arrestandolo in flagranza di reato.

Adesso l’uomo si trova in stato di arresto al carcere ‘San Giorgio’ di Lucca e deve rispondere della pesante accusa di estorsione aggravata e continuata.