Toscana “rosa”: la pietrasantina Giulia Mutti prosegue la corsa per Sanremo

PIETRASANTA – Grazie a Giulia Mutti la Toscana “rosa” prosegue la sua corsa per Sanremo. La cantautrice di Pietrasanta, classe 1993, con il proprio brano inedito “Romanzo Cattivo” è, infatti, l’unica donna della nostra Regione, che è rientrata tra i 20 semifinalisti selezionati per Sanremo Giovani dalla commissione musicale presieduta da Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo 2020, e composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.

Giulia dopo aver superato il primo step rientrando tra i 65 artisti emergenti (su un totale di 842 brani presentati) chiamati, domenica 3 novembre, ad esibirsi al Teatro delle Vittorie di Roma ha convinto la giuria riuscendo, così, ad accedere alle semifinali e portando avanti la bandiera della toscana.

Adesso la cantautrice pietrasantina, che già lo scorso anno rientrò tra i 24 finalisti di area Sanremo, parteciperà ai quattro appuntamenti televisivi pomeridiani, da sabato 16 novembre a sabato 7 dicembre, nella trasmissione ‘Italia Sì’ su Rai 1, per giocarsi il tutto per tutto per approdare alla finalissima di Sanremo Giovani che si terrà il prossimo 19 dicembre. Finale, che sarà trasmessa in prima serata e in diretta su Rai 1, da cui usciranno i 10 che potranno concorrere per aggiudicarsi i 5 posti in palio per la sezione Nuove proposte del Festival 2020, a cui si aggiungeranno i 2 artisti provenienti dalla selezione di Area Sanremo e, di diritto, la vincitrice di Sanremo Young.

La musicista e cantautrice pop rock che sta rapidamente consolidando e confermando la sua propria personalità musicale nel frattempo continua a lavorare al suo album e a promuvere il suo ultimo singolo “Lontana” che in appena 10 giorni ha già raggiunto le 70 mila visualizzazioni.

Da oggi alle ore 18 (martedì 5 novembre) sarà, inoltre, possibile ascoltare sul sito www.sanremo.rai.it il brano della selezione sanremese “Romanzo Cattivo” che ci auguriamo possa portare Giulia, anche con il nostro supporto, sul prestigioso palcoscenico del Teatro Ariston.