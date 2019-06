Torretta Bike Porcari: coast to coast da Ravenna a Viareggio per 365 chilometri

PORCARI – Coast to coast per 365 chilometri da percorrere e 8300 metri di dislivello, ripercorrendo da Ravenna a Viareggio la linea Gotica che i tedeschi eressero nella seconda guerra mondiale per impedire alle forze alleate di avanzare nella penisola italiana.

Sarà un tour bello e impegnativo quello che, come ogni anno, gli atleti della Torretta Bike di Porcari, che festeggia tra poco i suoi 20 anni di attività, sta per intraprendere dal 4 al 7 luglio prossimi, sulla scia dei primi pionieri che nel 1999 attraversarono la penisola in bicicletta da Porto Ercole fino ad Ancona, percorrendo circa 550 km.

<<Quest’anno – come spiega il Presidente Giorgio Tomei – attraverseremo la penisola in senso opposto, da Ravenna a Viareggio e lo faremo ripercorrendo alcuni dei luoghi principali della Linea Gotica. Per questa impresa abbiamo scelto di collaborare con l’ANPI che, attraverso il delegato provinciale Gabriele Olivati, ha organizzato per noi alcuni incontri con le varie sezioni che si trovano sul nostro percorso. In particolare con Ravenna, Castel del Rio e nella Montagna Pistoiese, dove andremo a visitare il museo-rifugio di guerra della SMI di Campotizzoro, all’epoca della guerra fabbrica di munizioni che poteva ospitare fino a 6000 persone.

Sono previsti inoltre incontri istituzionali con il comune di Ravenna alla partenza, poi con Castel del Rio, San Marcello Pistoiese ed infine Viareggio, dove l’amministrazione comunale sarà ad accoglierci al bagno Caterina in Darsena dove è in programma una cena con tutte le rispettive famiglie>>.

Si tratta di un viaggio impegnativo sia come chilometraggio e altimetria complessiva, ma soprattutto per il caldo afoso previsto anche nella prossima settimana. Saranno 20 i temerari che affronteranno l’impresa tra cui anche il vice sindaco del comune di Porcari, Franco Fanucchi, insegnante di educazione fisica e appassionato da sempre di ruote grasse. La partenza, con tre persone al seguito che si occuperanno della logistica, è prevista da Porcari per le ore 4.30 del giorno 4 luglio in bus con destinazione Ravenna. Da qui, alle 9 del mattino, la partenza effettiva dopo i saluti del delegato Anpi e dell’amministrazione comunale.

Questo il gruppo completo.

Giorgio Tomei, Franco Fanucchi, Matteo Giannini, Fabio Pera, Giovanni Piegaia, Daniele Tesi, Gianluca Morini, Graziano Del Carlo, Massimiliano Santini, Walter Carmignani, Marco Meschi, Fabio Meschi, Marco della Maggiora, Massimo Fredianelli, Diego Giannini, Andrea Bernardi, Gabriele Isola, Marco Giannotti, Sergio Di Brita, Nicoletta Guarisa, Giuliano Monti, Carlo Del Cima, Cesare Favilla.

Le Tappe:

4 luglio

Ravenna Castel del Rio km 100 dislivello 1300 mt

Passaggio storico sul Monte Battaglia

Visita al museo della linea gotica di Castel del Rio

5 luglio

Castel del Rio- Vergato km 80 dislivello 2800 mt

Passaggio storico nel parco di Monte Sole

6 Luglio

Vergato- S.Marcello Pistoiese km 85 dislivello 2700 mt

Visita al Museo Rifugio della SMI

7 luglio

San Marcello Pistoiese- Viareggio km 100 dislivello 1500 mt